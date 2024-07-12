https://ria.ru/20240712/knigi-1959316213.html

Библиотека "Таврида.АРТ" получила 800 книг об истории музеев от Минкультуры

Библиотека "Таврида.АРТ" получила 800 книг об истории музеев от Минкультуры - РИА Новости, 12.07.2024

Библиотека "Таврида.АРТ" получила 800 книг об истории музеев от Минкультуры

Фонд Библиотеки творческих индустрий "Таврида.АРТ" получил более 800 книг об искусстве и истории музеев России от Минкультуры РФ, сообщили в министерстве. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:53

2024-07-12T17:53

2024-07-12T18:29

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Фонд Библиотеки творческих индустрий "Таврида.АРТ" получил более 800 книг об искусстве и истории музеев России от Минкультуры РФ, сообщили в министерстве. "Департамент музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации передал в фонд Библиотеки творческих индустрий "Таврида.АРТ" более 800 книг из федеральных музеев. Издания об искусстве и истории музеев были отправлены со всей страны от Калининграда до Дальнего Востока", - говорится в сообщении. Как отметил замдиректора департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Дмитрий Трубинов, книжные издания передали около 70 федеральных музеев, среди которых музей-заповедник "Петергоф", Русский музей, Бахрушинский театральный музей, Третьяковская галерея, Исторический музей и Музеи Московского кремля и небольшие мемориальные учреждения. В рамках празднования 225-летнего юбилея Александра Пушкина появится особый раздел библиотеки - подборка книг из Всероссийского музея А. С. Пушкина и музея-заповедника "Михайловское", которые рассказывают о творческом наследии автора. Также новое книжное собрание Тавриды будет полезным для научного изучения. На полках появились издания о российской традиции декоративного искусства, о европейском изобразительном искусстве из ГМИИ им. Пушкина, книги из Суздаля, Пскова и Великого Новгорода об истории русской государственности. Политехнический музей поделился материалами о научных открытиях, а Музей Победы – о героических подвигах русской армии. "Думаю, вряд ли где-то еще в России найдется такое собрание книг в одном месте, которые рассказывают именно об истории всех наших федеральных музеев, что сделало Библиотеку творческих индустрий Тавриды абсолютно уникальной", – отметил Трубинов. Библиотека творческих индустрий "Таврида.АРТ", помимо данной коллекции, хранит более 1,5 тысячи книг о творчестве, полученных в дар от участников и экспертов различных программ. Одна из ключевых ее задач – продемонстрировать творческое многообразие страны, основа фонда – книги об искусстве, культуре и традициях регионов России.

https://ria.ru/20240303/artmolodost-1930888540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, калининград, суздаль, александр пушкин, русский музей, третьяковская галерея, исторический музей, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), фестиваль "таврида — арт", таврида (форум)