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Библиотека "Таврида.АРТ" получила 800 книг об истории музеев от Минкультуры - РИА Новости, 12.07.2024
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Музейные маршруты России
 
17:53 12.07.2024 (обновлено: 18:29 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/knigi-1959316213.html
Библиотека "Таврида.АРТ" получила 800 книг об истории музеев от Минкультуры
Библиотека "Таврида.АРТ" получила 800 книг об истории музеев от Минкультуры - РИА Новости, 12.07.2024
Библиотека "Таврида.АРТ" получила 800 книг об истории музеев от Минкультуры
Фонд Библиотеки творческих индустрий "Таврида.АРТ" получил более 800 книг об искусстве и истории музеев России от Минкультуры РФ, сообщили в министерстве. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:53
2024-07-12T18:29
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Фонд Библиотеки творческих индустрий "Таврида.АРТ" получил более 800 книг об искусстве и истории музеев России от Минкультуры РФ, сообщили в министерстве. "Департамент музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации передал в фонд Библиотеки творческих индустрий "Таврида.АРТ" более 800 книг из федеральных музеев. Издания об искусстве и истории музеев были отправлены со всей страны от Калининграда до Дальнего Востока", - говорится в сообщении. Как отметил замдиректора департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Дмитрий Трубинов, книжные издания передали около 70 федеральных музеев, среди которых музей-заповедник "Петергоф", Русский музей, Бахрушинский театральный музей, Третьяковская галерея, Исторический музей и Музеи Московского кремля и небольшие мемориальные учреждения. В рамках празднования 225-летнего юбилея Александра Пушкина появится особый раздел библиотеки - подборка книг из Всероссийского музея А. С. Пушкина и музея-заповедника "Михайловское", которые рассказывают о творческом наследии автора. Также новое книжное собрание Тавриды будет полезным для научного изучения. На полках появились издания о российской традиции декоративного искусства, о европейском изобразительном искусстве из ГМИИ им. Пушкина, книги из Суздаля, Пскова и Великого Новгорода об истории русской государственности. Политехнический музей поделился материалами о научных открытиях, а Музей Победы – о героических подвигах русской армии. "Думаю, вряд ли где-то еще в России найдется такое собрание книг в одном месте, которые рассказывают именно об истории всех наших федеральных музеев, что сделало Библиотеку творческих индустрий Тавриды абсолютно уникальной", – отметил Трубинов. Библиотека творческих индустрий "Таврида.АРТ", помимо данной коллекции, хранит более 1,5 тысячи книг о творчестве, полученных в дар от участников и экспертов различных программ. Одна из ключевых ее задач – продемонстрировать творческое многообразие страны, основа фонда – книги об искусстве, культуре и традициях регионов России.
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россия, калининград, суздаль, александр пушкин, русский музей, третьяковская галерея, исторический музей, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), фестиваль "таврида — арт", таврида (форум)
Музейные маршруты России, Россия, Калининград, Суздаль, Александр Пушкин, Русский музей, Третьяковская галерея, Исторический музей, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Фестиваль "Таврида — АРТ", Таврида (форум)

Библиотека "Таврида.АРТ" получила 800 книг об истории музеев от Минкультуры

© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека Таврида.АРТ получила книги об искусстве от Минкультуры РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Фонд Библиотеки творческих индустрий "Таврида.АРТ" получил более 800 книг об искусстве и истории музеев России от Минкультуры РФ, сообщили в министерстве.
"Департамент музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации передал в фонд Библиотеки творческих индустрий "Таврида.АРТ" более 800 книг из федеральных музеев. Издания об искусстве и истории музеев были отправлены со всей страны от Калининграда до Дальнего Востока", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека Таврида.АРТ получила книги об искусстве от Минкультуры РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Как отметил замдиректора департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Дмитрий Трубинов, книжные издания передали около 70 федеральных музеев, среди которых музей-заповедник "Петергоф", Русский музей, Бахрушинский театральный музей, Третьяковская галерея, Исторический музей и Музеи Московского кремля и небольшие мемориальные учреждения.
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека Таврида.АРТ получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
1 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека Таврида.АРТ получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
2 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека Таврида.АРТ получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
3 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека Таврида.АРТ получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
4 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека Таврида.АРТ получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
5 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека Таврида.АРТ получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
6 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека Таврида.АРТ получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
7 из 7
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
1 из 7
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
2 из 7
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
3 из 7
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
4 из 7
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
5 из 7
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
6 из 7
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
7 из 7
В рамках празднования 225-летнего юбилея Александра Пушкина появится особый раздел библиотеки - подборка книг из Всероссийского музея А. С. Пушкина и музея-заповедника "Михайловское", которые рассказывают о творческом наследии автора.
Также новое книжное собрание Тавриды будет полезным для научного изучения. На полках появились издания о российской традиции декоративного искусства, о европейском изобразительном искусстве из ГМИИ им. Пушкина, книги из Суздаля, Пскова и Великого Новгорода об истории русской государственности. Политехнический музей поделился материалами о научных открытиях, а Музей Победы – о героических подвигах русской армии.
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Замдиректора департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Дмитрий Трубинов
Замдиректора департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Дмитрий Трубинов - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
Замдиректора департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Дмитрий Трубинов
«
"Думаю, вряд ли где-то еще в России найдется такое собрание книг в одном месте, которые рассказывают именно об истории всех наших федеральных музеев, что сделало Библиотеку творческих индустрий Тавриды абсолютно уникальной", – отметил Трубинов.
Библиотека творческих индустрий "Таврида.АРТ", помимо данной коллекции, хранит более 1,5 тысячи книг о творчестве, полученных в дар от участников и экспертов различных программ. Одна из ключевых ее задач – продемонстрировать творческое многообразие страны, основа фонда – книги об искусстве, культуре и традициях регионов России.
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Участники из более чем 50 стран приняли участие в ярмарке "Арт.Молодость"
3 марта, 21:19
 
Музейные маршруты РоссииРоссияКалининградСуздальАлександр ПушкинРусский музейТретьяковская галереяИсторический музейМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Фестиваль "Таврида — АРТ"Таврида (форум)
 
 
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