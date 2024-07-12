Библиотека "Таврида.АРТ" получила 800 книг об истории музеев от Минкультуры
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Фонд Библиотеки творческих индустрий "Таврида.АРТ" получил более 800 книг об искусстве и истории музеев России от Минкультуры РФ, сообщили в министерстве.
"Департамент музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации передал в фонд Библиотеки творческих индустрий "Таврида.АРТ" более 800 книг из федеральных музеев. Издания об искусстве и истории музеев были отправлены со всей страны от Калининграда до Дальнего Востока", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Как отметил замдиректора департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Дмитрий Трубинов, книжные издания передали около 70 федеральных музеев, среди которых музей-заповедник "Петергоф", Русский музей, Бахрушинский театральный музей, Третьяковская галерея, Исторический музей и Музеи Московского кремля и небольшие мемориальные учреждения.
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
1 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
2 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
3 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
4 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
5 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
6 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
7 из 7
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
1 из 7
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
2 из 7
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
3 из 7
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
4 из 7
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
5 из 7
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
6 из 7
Библиотека "Таврида.АРТ" получила книги об искусстве от Минкультуры РФ
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
7 из 7
В рамках празднования 225-летнего юбилея Александра Пушкина появится особый раздел библиотеки - подборка книг из Всероссийского музея А. С. Пушкина и музея-заповедника "Михайловское", которые рассказывают о творческом наследии автора.
Также новое книжное собрание Тавриды будет полезным для научного изучения. На полках появились издания о российской традиции декоративного искусства, о европейском изобразительном искусстве из ГМИИ им. Пушкина, книги из Суздаля, Пскова и Великого Новгорода об истории русской государственности. Политехнический музей поделился материалами о научных открытиях, а Музей Победы – о героических подвигах русской армии.
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Замдиректора департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Дмитрий Трубинов
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
Замдиректора департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Дмитрий Трубинов
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"Думаю, вряд ли где-то еще в России найдется такое собрание книг в одном месте, которые рассказывают именно об истории всех наших федеральных музеев, что сделало Библиотеку творческих индустрий Тавриды абсолютно уникальной", – отметил Трубинов.
Библиотека творческих индустрий "Таврида.АРТ", помимо данной коллекции, хранит более 1,5 тысячи книг о творчестве, полученных в дар от участников и экспертов различных программ. Одна из ключевых ее задач – продемонстрировать творческое многообразие страны, основа фонда – книги об искусстве, культуре и традициях регионов России.