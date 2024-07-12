https://ria.ru/20240712/klinton-1959276828.html

Клинтон выступает против призывов к Байдену сняться с выборов, пишут СМИ

Клинтон выступает против призывов к Байдену сняться с выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024

Клинтон выступает против призывов к Байдену сняться с выборов, пишут СМИ

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон не поддерживает представителей Демократической партии, призывающих президента страны Джо Байдена снять свою кандидатуру... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:02

2024-07-12T16:02

2024-07-12T16:02

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон не поддерживает представителей Демократической партии, призывающих президента страны Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов, сообщает издание New York Post со ссылкой на неназванные источники. Клинтон выступила в среду против снятия кандидатуры Байдена во время мероприятия в доме американской предпринимательницы Жаклин Новограц. "Она (Клинтон - ред.) заявила аудитории, что его (Байдена - ред.) нельзя выгнать силой, и что единственные люди, которые способны убедить его сняться с выборов - это его самое близкое окружение", - пишет издание со ссылкой на источники. Клинтон заявила о своей уверенности в победе Байдена на выборах и отговаривала других демократов от выдвижения. Экс-госсекретарь напомнила, что они в любом случае смогут стать кандидатами от Демократической партии в 2028 году. При этом она в шутливой манере сравнила положение Байдена с грубым проявлением заботы "о пожилом человеке, у которого отбирают ключи от машины", так как он уже не в состоянии управлять чем-то столь сложным. Клинтон также заявила на мероприятии, что обсуждала "будущее главы страны" со своим мужем, бывшем президентом США Биллом Клинтоном, и экс-лидером США Бараком Обамой. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий глава США запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240712/donory-1959241435.html

https://ria.ru/20240712/obama-1959233174.html

https://ria.ru/20240712/bayden-1959220675.html

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в мире, сша, джо байден, хиллари клинтон, выборы президента сша — 2024