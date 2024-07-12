Что смотреть: самые интересные новые российские фильмы
На фестиваль "Горький fest" в Нижний Новгород привезли новые российские фильмы
© ВЕГА Фильм (2024) Кадр из фильма "Лгунья"
© ВЕГА Фильм (2024)
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Жанна Старицына. В Нижнем Новгороде начал работу фестиваль нового российского кино "Горький fest". В восьмой раз жюри и зрители обсудят отечественные премьеры. О самых необычных проектах — в материале РИА Новости.
"Тополиный пух"
© Централ Партнершип (2023)
Сцена из фильма "Тополиный пух"
Сцена из фильма "Тополиный пух"
© Централ Партнершип (2023)
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© Централ Партнершип (2023) Кадр из фильма "Тополиный пух"
Кадр из фильма "Тополиный пух"
© Централ Партнершип (2023)
2 из 3
© Централ Партнершип (2023)
Фрагмент фильма "Тополиный пух"
Фрагмент фильма "Тополиный пух"
© Централ Партнершип (2023)
3 из 3
Сцена из фильма "Тополиный пух"
© Централ Партнершип (2023)
1 из 3
Кадр из фильма "Тополиный пух"
© Централ Партнершип (2023)
2 из 3
Фрагмент фильма "Тополиный пух"
© Централ Партнершип (2023)
3 из 3
Лирическая комедия открывает фестиваль. Главный герой Саша работает охранником в магазине и чувствует себя неудачником: жизнь не сложилась, душевных сил на что-то новое не осталось. Неожиданно он влюбляется в энергичную и взбалмошную Юлю (Аглая Тарасова) — и все сразу меняется. История о том, как важно не опускать руки в сложных ситуациях и верить, что все обязательно наладится. В широкий прокат картина выйдет 1 августа.
"Самое важное — помнить, что зрителей много, они очень разные. И не может быть одного фильма, который соответствовал бы запросам и вкусам всех, но должна быть индустрия, которая к этому стремится — к максимальному разнообразию. Этот принцип многообразия лежит в основе нашей комплектации конкурсной и внеконкурсной программ. Там есть место всему — от фильмов-сказок сталинской эпохи до современного видеоарта", — рассказал программный директор фестиваля Андрей Апостолов.
"Ячейка общества"
© Вита Актива (2024)Кадр из фильма "Ячейка общества"
© Вита Актива (2024)
Кадр из фильма "Ячейка общества"
В молодой семье дочь впервые идет в детский сад. Мать, почувствовав свободу после затянувшегося декретного отпуска, не может удержать себя от легкого флирта. Девочка рассказывает о новой "любви" отцу, и над родителями нависает угроза развода. Социальная драма режиссера Алены Званцовой поднимает вопросы современных семейных ценностей и сложностей, с которыми сталкиваются люди после рождения ребенка.
"Король Лир"
Современный якутский кинематограф обсуждают многие — за его самобытность и открытость экспериментам. Сергей Потапов снял фильм в пансионате для пожилых и инвалидов, а его настоящие постояльцы сыграли вместе с профессиональными актерами.
Главный герой Алексей попал сюда по воле внучек. Его заметил молодой режиссер, который собрался ставить в пансионате спектакль по Уильяму Шекспиру, и Алексей идеально подошел на роль короля Лира.
"Мне кажется, что сейчас нет определенного тренда на темы и жанры. Люди любят просто хорошее, качественное кино, честное, высокохудожественное. Я бы отметила, что зритель сейчас особенно интеллектуальный, очень часто мы его недооцениваем, думаем, что ему нужно только хлеба и зрелищ", — отметила генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева.
"Рэдрам"
© Ирина Эстерлис (2024) Кадр из фильма "Рэдрам"
© Ирина Эстерлис (2024)
Кадр из фильма "Рэдрам"
Фильм Ирины Эстерлис поднимает непростую тему абортов. В триллере главная героиня решилась на прерывание беременности, а затем погрузилась в рефлексию. Действительно ли работает девиз "Мое тело — мое дело"? Насколько зарождающееся существо отличается от своего родителя? Ответы на эти вопросы Аня хочет найти у друзей и знакомых, но внезапно все они начинают умирать при странных обстоятельствах.
"В этом году вся конкурсная программа — премьерная. Мы не ставили себе такой задачи, у нас в регламенте есть возможность брать фильмы, которые были на других фестивалях. Но получилось так, что нам хотят отдавать премьерные работы — это здорово", — призналась Михеева.
"Я тебя слышу"
© Независимое кино (2023)Кадр из фильма "Я тебя слышу"
Кадр из фильма "Я тебя слышу"
© Независимое кино (2023)
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© Независимое кино (2023)
Фрагмент фильма "Я тебя слышу"
Фрагмент фильма "Я тебя слышу"
© Независимое кино (2023)
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Кадр из фильма "Я тебя слышу"
© Независимое кино (2023)
1 из 2
Фрагмент фильма "Я тебя слышу"
© Независимое кино (2023)
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Психологическая драма Вахтанга Жоржолиани длится всего час, но успевает сполна впечатлить зрителей беспросветным горем главного героя. У безработного алкоголика Сергея нет в жизни никаких целей и эмоций, кроме скорби по умершему отцу. От неадекватного знакомого он узнает, что голос родственника можно услышать в минеральной воде, если принести жертву. История о том, до какой степени безумия можно дойти, если нет сил пережить личную трагедию.
"Лгунья"
Основная тема фестиваля в этом году — сказки. Им посвящена внеконкурсная программа: картины прошлых лет здесь соседствуют с новинками. Одна из них — работа Юлии Трофимовой "Лгунья" о 17-летней девушке, которая устроилась на лето на подработку в кафе. Однажды ей приходится соврать, но каждая ложь имеет последствия.
© ВЕГА Фильм, 2024
Сцена из фильма "Лгунья"
Сцена из фильма "Лгунья"
© ВЕГА Фильм, 2024
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© ВЕГА Фильм (2024) Кадр из фильма "Лгунья"
Кадр из фильма "Лгунья"
© ВЕГА Фильм (2024)
2 из 3
© ВЕГА Фильм (2024)
Фрагмент фильма "Лгунья"
Фрагмент фильма "Лгунья"
© ВЕГА Фильм (2024)
3 из 3
Сцена из фильма "Лгунья"
© ВЕГА Фильм, 2024
1 из 3
Кадр из фильма "Лгунья"
© ВЕГА Фильм (2024)
2 из 3
Фрагмент фильма "Лгунья"
© ВЕГА Фильм (2024)
3 из 3
"Не нужно быть семи пядей во лбу и обладать особой киноэрудицией, чтобы заметить сказочный тренд — магистральный для современной российской киноиндустрии. Ему мы и решили посвятить фестиваль этого года.
Фактически современная российская киноиндустрия очень молода и берет отсчет примерно со времени выхода "Братьев" и "Дозоров", но сказочные фильмы последних лет, по-моему, призваны четко обозначить преемственность нынешнего кино по отношению как к большой традиции национального фольклора, так и к культовому наследию позднесоветского телевидения, откуда к нам вернулись Чебурашка, Алиса Селезнева, бременские музыканты и так далее", — считает программный директор фестиваля Андрей Апостолов.
Кинофестиваль "Горький fest" проходит в Нижегородской области с 12 по 18 июля 2024 года. Вход на все мероприятия бесплатный по регистрации на сайте.