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Что смотреть: самые интересные новые российские фильмы

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Что смотреть: самые интересные новые российские фильмы

В Нижнем Новгороде начал работу фестиваль нового российского кино "Горький fest". В восьмой раз жюри и зрители обсудят отечественные премьеры. О самых необычных РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T08:00

2024-07-12T08:00

2024-07-12T08:04

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Жанна Старицына. В Нижнем Новгороде начал работу фестиваль нового российского кино "Горький fest". В восьмой раз жюри и зрители обсудят отечественные премьеры. О самых необычных проектах — в материале РИА Новости."Тополиный пух"Лирическая комедия открывает фестиваль. Главный герой Саша работает охранником в магазине и чувствует себя неудачником: жизнь не сложилась, душевных сил на что-то новое не осталось. Неожиданно он влюбляется в энергичную и взбалмошную Юлю (Аглая Тарасова) — и все сразу меняется. История о том, как важно не опускать руки в сложных ситуациях и верить, что все обязательно наладится. В широкий прокат картина выйдет 1 августа."Самое важное — помнить, что зрителей много, они очень разные. И не может быть одного фильма, который соответствовал бы запросам и вкусам всех, но должна быть индустрия, которая к этому стремится — к максимальному разнообразию. Этот принцип многообразия лежит в основе нашей комплектации конкурсной и внеконкурсной программ. Там есть место всему — от фильмов-сказок сталинской эпохи до современного видеоарта", — рассказал программный директор фестиваля Андрей Апостолов."Ячейка общества"В молодой семье дочь впервые идет в детский сад. Мать, почувствовав свободу после затянувшегося декретного отпуска, не может удержать себя от легкого флирта. Девочка рассказывает о новой "любви" отцу, и над родителями нависает угроза развода. Социальная драма режиссера Алены Званцовой поднимает вопросы современных семейных ценностей и сложностей, с которыми сталкиваются люди после рождения ребенка."Король Лир"Современный якутский кинематограф обсуждают многие — за его самобытность и открытость экспериментам. Сергей Потапов снял фильм в пансионате для пожилых и инвалидов, а его настоящие постояльцы сыграли вместе с профессиональными актерами.Главный герой Алексей попал сюда по воле внучек. Его заметил молодой режиссер, который собрался ставить в пансионате спектакль по Уильяму Шекспиру, и Алексей идеально подошел на роль короля Лира."Мне кажется, что сейчас нет определенного тренда на темы и жанры. Люди любят просто хорошее, качественное кино, честное, высокохудожественное. Я бы отметила, что зритель сейчас особенно интеллектуальный, очень часто мы его недооцениваем, думаем, что ему нужно только хлеба и зрелищ", — отметила генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева."Рэдрам"Фильм Ирины Эстерлис поднимает непростую тему абортов. В триллере главная героиня решилась на прерывание беременности, а затем погрузилась в рефлексию. Действительно ли работает девиз "Мое тело — мое дело"? Насколько зарождающееся существо отличается от своего родителя? Ответы на эти вопросы Аня хочет найти у друзей и знакомых, но внезапно все они начинают умирать при странных обстоятельствах."В этом году вся конкурсная программа — премьерная. Мы не ставили себе такой задачи, у нас в регламенте есть возможность брать фильмы, которые были на других фестивалях. Но получилось так, что нам хотят отдавать премьерные работы — это здорово", — призналась Михеева."Я тебя слышу"Психологическая драма Вахтанга Жоржолиани длится всего час, но успевает сполна впечатлить зрителей беспросветным горем главного героя. У безработного алкоголика Сергея нет в жизни никаких целей и эмоций, кроме скорби по умершему отцу. От неадекватного знакомого он узнает, что голос родственника можно услышать в минеральной воде, если принести жертву. История о том, до какой степени безумия можно дойти, если нет сил пережить личную трагедию."Лгунья"Основная тема фестиваля в этом году — сказки. Им посвящена внеконкурсная программа: картины прошлых лет здесь соседствуют с новинками. Одна из них — работа Юлии Трофимовой "Лгунья" о 17-летней девушке, которая устроилась на лето на подработку в кафе. Однажды ей приходится соврать, но каждая ложь имеет последствия."Не нужно быть семи пядей во лбу и обладать особой киноэрудицией, чтобы заметить сказочный тренд — магистральный для современной российской киноиндустрии. Ему мы и решили посвятить фестиваль этого года.Фактически современная российская киноиндустрия очень молода и берет отсчет примерно со времени выхода "Братьев" и "Дозоров", но сказочные фильмы последних лет, по-моему, призваны четко обозначить преемственность нынешнего кино по отношению как к большой традиции национального фольклора, так и к культовому наследию позднесоветского телевидения, откуда к нам вернулись Чебурашка, Алиса Селезнева, бременские музыканты и так далее", — считает программный директор фестиваля Андрей Апостолов.Кинофестиваль "Горький fest" проходит в Нижегородской области с 12 по 18 июля 2024 года. Вход на все мероприятия бесплатный по регистрации на сайте.

https://ria.ru/20240625/premiya-1955272034.html

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

новости культуры, кино и сериалы, аглая тарасова, нижегородская область, нижний новгород, горький, горький fest, лучшие фильмы