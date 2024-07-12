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"Яндекс Карты" в ряде стран начали отображать топонимы только на русском - РИА Новости, 12.07.2024
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13:55 12.07.2024 (обновлено: 14:03 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/jandeks-1959234646.html
"Яндекс Карты" в ряде стран начали отображать топонимы только на русском
"Яндекс Карты" в ряде стран начали отображать топонимы только на русском - РИА Новости, 12.07.2024
"Яндекс Карты" в ряде стран начали отображать топонимы только на русском
"Яндекс Карты" начали отображать названия населенных пунктов в странах, где используется кириллица, только на русском языке - это экспериментальное обновление,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:55
2024-07-12T14:03
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Яндекс Карты" начали отображать названия населенных пунктов в странах, где используется кириллица, только на русском языке - это экспериментальное обновление, раньше на схеме отображались два варианта написания – в переводе на русский язык и в оригинале, говорится в сообщении пресс-службы компании. &quot;В &quot;Яндекс Картах&quot; выпустили экспериментальное обновление, которое изменяет отображение названий населенных пунктов. Если раньше на схеме показывались два варианта написания – в переводе на русский язык и в оригинале, то теперь названия указываются только на одном языке&quot;, - сказано в сообщении.На первом этапе нововведения распространятся на пользователей русскоязычной версии сервиса. Они будут использоваться в странах с кириллической письменностью, в которых написания населенных пунктов похожи от языка к языку и узнаваемы на любом из них – например, в Белоруссии и Болгарии. В дальнейшем список стран с кириллицей, в которых будут указываться названия только на одном языке, может расширяться с учетом отзывов пользователей, добавили в компании. "Для российских пользователей топонимы в странах с кириллической письменностью не нуждаются в дублировании на языке оригинала, так как имеют почти идентичное написание. Поэтому мы отказались от них, что улучшило восприятие карты в разных масштабах", - сообщили в пресс-службе. Там же отметили, что команда сервиса придерживается принципа транслокальности - "мы адаптируемся под особенности использования в каждой стране".
https://ria.ru/20240705/taksi-1957790056.html
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технологии, белоруссия, болгария, россия, в мире
Технологии, Белоруссия, Болгария, Россия, В мире
"Яндекс Карты" в ряде стран начали отображать топонимы только на русском

"Яндекс Карты" в некоторых странах начали отображать топонимы только на русском

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПриборная панель автомобиля с платформой Яндекс.Авто
Приборная панель автомобиля с платформой Яндекс.Авто - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Яндекс Карты" начали отображать названия населенных пунктов в странах, где используется кириллица, только на русском языке - это экспериментальное обновление, раньше на схеме отображались два варианта написания – в переводе на русский язык и в оригинале, говорится в сообщении пресс-службы компании.
«

"В "Яндекс Картах" выпустили экспериментальное обновление, которое изменяет отображение названий населенных пунктов. Если раньше на схеме показывались два варианта написания – в переводе на русский язык и в оригинале, то теперь названия указываются только на одном языке", - сказано в сообщении.

На первом этапе нововведения распространятся на пользователей русскоязычной версии сервиса. Они будут использоваться в странах с кириллической письменностью, в которых написания населенных пунктов похожи от языка к языку и узнаваемы на любом из них – например, в Белоруссии и Болгарии. В дальнейшем список стран с кириллицей, в которых будут указываться названия только на одном языке, может расширяться с учетом отзывов пользователей, добавили в компании.
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"Для российских пользователей топонимы в странах с кириллической письменностью не нуждаются в дублировании на языке оригинала, так как имеют почти идентичное написание. Поэтому мы отказались от них, что улучшило восприятие карты в разных масштабах", - сообщили в пресс-службе.
Там же отметили, что команда сервиса придерживается принципа транслокальности - "мы адаптируемся под особенности использования в каждой стране".
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