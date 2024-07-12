https://ria.ru/20240712/jandeks-1959234646.html

"Яндекс Карты" в ряде стран начали отображать топонимы только на русском

"Яндекс Карты" в ряде стран начали отображать топонимы только на русском - РИА Новости, 12.07.2024

"Яндекс Карты" в ряде стран начали отображать топонимы только на русском

"Яндекс Карты" начали отображать названия населенных пунктов в странах, где используется кириллица, только на русском языке - это экспериментальное обновление,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:55

2024-07-12T13:55

2024-07-12T14:03

технологии

белоруссия

болгария

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959236613_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_900cb3cc45e5871ae1975e6c376d585b.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Яндекс Карты" начали отображать названия населенных пунктов в странах, где используется кириллица, только на русском языке - это экспериментальное обновление, раньше на схеме отображались два варианта написания – в переводе на русский язык и в оригинале, говорится в сообщении пресс-службы компании. "В "Яндекс Картах" выпустили экспериментальное обновление, которое изменяет отображение названий населенных пунктов. Если раньше на схеме показывались два варианта написания – в переводе на русский язык и в оригинале, то теперь названия указываются только на одном языке", - сказано в сообщении.На первом этапе нововведения распространятся на пользователей русскоязычной версии сервиса. Они будут использоваться в странах с кириллической письменностью, в которых написания населенных пунктов похожи от языка к языку и узнаваемы на любом из них – например, в Белоруссии и Болгарии. В дальнейшем список стран с кириллицей, в которых будут указываться названия только на одном языке, может расширяться с учетом отзывов пользователей, добавили в компании. "Для российских пользователей топонимы в странах с кириллической письменностью не нуждаются в дублировании на языке оригинала, так как имеют почти идентичное написание. Поэтому мы отказались от них, что улучшило восприятие карты в разных масштабах", - сообщили в пресс-службе. Там же отметили, что команда сервиса придерживается принципа транслокальности - "мы адаптируемся под особенности использования в каждой стране".

https://ria.ru/20240705/taksi-1957790056.html

https://ria.ru/20240523/terruar-1947790772.html

белоруссия

болгария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, белоруссия, болгария, россия, в мире