https://ria.ru/20240712/jamal-1959243014.html

На Ямале загорелся полигон ТБО

На Ямале загорелся полигон ТБО - РИА Новости, 12.07.2024

На Ямале загорелся полигон ТБО

Полигон твердых бытовых отходов горит в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщил... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T14:19

2024-07-12T14:19

2024-07-12T14:31

происшествия

губкинский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Полигон твердых бытовых отходов горит в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщил региональный главк МЧС. По данным ведомства, сообщение о возгорании на полигоне ТБО поступило 11 июля в 21.07 мск. "В 02.25 (00.25 мск) возгорание было локализовано на площади 1000 квадратных метров… На данный момент тушение продолжается. Угрозы населенному пункту нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты взяли пробы воздуха рядом с полигоном, на границе ближайшей жилой застройки - превышения предельно допустимых концентраций воздуха не обнаружено.

https://ria.ru/20240711/pozhar-1959030904.html

губкинский

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происшествия, губкинский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)