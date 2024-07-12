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На Ямале загорелся полигон ТБО - РИА Новости, 12.07.2024
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14:19 12.07.2024 (обновлено: 14:31 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/jamal-1959243014.html
На Ямале загорелся полигон ТБО
На Ямале загорелся полигон ТБО - РИА Новости, 12.07.2024
На Ямале загорелся полигон ТБО
Полигон твердых бытовых отходов горит в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщил... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:19
2024-07-12T14:31
происшествия
губкинский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Полигон твердых бытовых отходов горит в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщил региональный главк МЧС. По данным ведомства, сообщение о возгорании на полигоне ТБО поступило 11 июля в 21.07 мск. "В 02.25 (00.25 мск) возгорание было локализовано на площади 1000 квадратных метров… На данный момент тушение продолжается. Угрозы населенному пункту нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты взяли пробы воздуха рядом с полигоном, на границе ближайшей жилой застройки - превышения предельно допустимых концентраций воздуха не обнаружено.
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происшествия, губкинский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Губкинский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ямале загорелся полигон ТБО

В городе Губкинский на Ямале локализовали и тушат пожар на полигоне ТБО

© Фото : МЧС Ямало-Ненецкого АО/TelegramМесто пожара на полигоне ТБО в городе Губкинский на Ямале. 12 июля 2024
Место пожара на полигоне ТБО в городе Губкинский на Ямале. 12 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : МЧС Ямало-Ненецкого АО/Telegram
Место пожара на полигоне ТБО в городе Губкинский на Ямале. 12 июля 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Полигон твердых бытовых отходов горит в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщил региональный главк МЧС.
По данным ведомства, сообщение о возгорании на полигоне ТБО поступило 11 июля в 21.07 мск.
"В 02.25 (00.25 мск) возгорание было локализовано на площади 1000 квадратных метров… На данный момент тушение продолжается. Угрозы населенному пункту нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты взяли пробы воздуха рядом с полигоном, на границе ближайшей жилой застройки - превышения предельно допустимых концентраций воздуха не обнаружено.
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ПроисшествияГубкинскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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