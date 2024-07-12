https://ria.ru/20240712/izrail-1959176748.html

В Израиле призвали не допустить срыва гастролей "Русского балета"

В Израиле призвали не допустить срыва гастролей "Русского балета" - РИА Новости, 12.07.2024

В Израиле призвали не допустить срыва гастролей "Русского балета"

Израильское антифашистское движение обратилось к министру культуры Мики Зоару с просьбой не допустить срыва гастролей театра "Русский балет" на фоне активных... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:15

2024-07-12T11:15

2024-07-12T12:08

израиль

культура

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл - РИА Новости. Израильское антифашистское движение обратилось к министру культуры Мики Зоару с просьбой не допустить срыва гастролей театра "Русский балет" на фоне активных усилий местных проукраинских активистов по отмене выступлений российских артистов, рассказал РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров. Ранее в соцсетях агрессивно настроенные проукраинские активисты выступили с призывами добиться отмены гастролей Московского областного государственного академического театра "Русский Балет". "Израильское антифашистское движение направило официальное письмо министру культуры и спорта Мики Зоару с просьбой не дать агрессивно настроенным организациям испортить израильтянам их культурный отдых. Большинство русскоязычных израильтян хотят развиваться культурно и не считают артистов "Русского балета" убийцами и преступниками, как их пытаются выставить проукраинские "патриоты", которые находятся в Израиле, а также их проплаченные СМИ. Слово "культура" для них чуждо, и в целом их мало интересует само государство Израиль. Как показывает хронология событий, они заняты только тем, что связано с Украиной", - заявил Трапиров. Трапиров добавил, что движение направило письмо российскому послу в Израиле Анатолию Викторову (есть в распоряжении РИА Новости), в котором говорится, что жители Израиля, искренне желают насладиться лучшими образцами российской культуры и выступают категорически против любых ограничений выступлений российских артистов в Израиле. Театр "Русский балет" будет выступать в Израиле с гастролями с 26 июля по 5 августа. В прошлый раз артисты театра приезжали в Израиль в мае 2022 года. Ранее проукраинские активисты неоднократно пытались сорвать гастроли российских артистов в Израиле, и в ряде случаев им это удалось, так как местные организаторы выступлений предпочитают не доводить ситуацию до провокаций.

https://ria.ru/20240315/gastroli-1933192811.html

https://ria.ru/20240711/konflikt-1915630213.html

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