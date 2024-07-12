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В Гидрометцентре назвали июнь самым жарким в истории метеонаблюдений - РИА Новости, 12.07.2024
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Наука
 
03:02 12.07.2024 (обновлено: 03:30 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/iyun-1959121394.html
В Гидрометцентре назвали июнь самым жарким в истории метеонаблюдений
В Гидрометцентре назвали июнь самым жарким в истории метеонаблюдений - РИА Новости, 12.07.2024
В Гидрометцентре назвали июнь самым жарким в истории метеонаблюдений
Температура в июне этого года побила рекорд: месяц стал самым жарким в истории метеонаблюдений для Северного полушария, и для Земли в целом, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T03:02
2024-07-12T03:30
земля
россия
тихий океан
роман вильфанд
гидрометцентр
наука
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Температура в июне этого года побила рекорд: месяц стал самым жарким в истории метеонаблюдений для Северного полушария, и для Земли в целом, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее синоптик сообщил, что природное явление Эль-Ниньо прекращается и переходит в нейтральную фазу, однако его последствия продолжат влиять на глобальные температуры. "Июнь стал самым жарким и в целом, и по Северному полушарию, несмотря на то, что Эль-Ниньо завершилось", - сказал Вильфанд. Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.
https://ria.ru/20240707/pogoda-1957959778.html
https://ria.ru/20240629/el-nino-1956258521.html
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земля, россия, тихий океан, роман вильфанд, гидрометцентр
Земля, Россия, Тихий океан, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Наука
В Гидрометцентре назвали июнь самым жарким в истории метеонаблюдений

Вильфанд: июнь на Земле стал самым жарким в истории

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на побережье
Отдыхающие на побережье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на побережье. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Температура в июне этого года побила рекорд: месяц стал самым жарким в истории метеонаблюдений для Северного полушария, и для Земли в целом, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее синоптик сообщил, что природное явление Эль-Ниньо прекращается и переходит в нейтральную фазу, однако его последствия продолжат влиять на глобальные температуры.
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"Июнь стал самым жарким и в целом, и по Северному полушарию, несмотря на то, что Эль-Ниньо завершилось", - сказал Вильфанд.
Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.
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НаукаЗемляРоссияТихий океанРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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