https://ria.ru/20240712/iyun-1959121394.html

В Гидрометцентре назвали июнь самым жарким в истории метеонаблюдений

В Гидрометцентре назвали июнь самым жарким в истории метеонаблюдений - РИА Новости, 12.07.2024

В Гидрометцентре назвали июнь самым жарким в истории метеонаблюдений

Температура в июне этого года побила рекорд: месяц стал самым жарким в истории метеонаблюдений для Северного полушария, и для Земли в целом, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T03:02

2024-07-12T03:02

2024-07-12T03:30

земля

россия

тихий океан

роман вильфанд

гидрометцентр

наука

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Температура в июне этого года побила рекорд: месяц стал самым жарким в истории метеонаблюдений для Северного полушария, и для Земли в целом, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее синоптик сообщил, что природное явление Эль-Ниньо прекращается и переходит в нейтральную фазу, однако его последствия продолжат влиять на глобальные температуры. "Июнь стал самым жарким и в целом, и по Северному полушарию, несмотря на то, что Эль-Ниньо завершилось", - сказал Вильфанд. Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.

https://ria.ru/20240707/pogoda-1957959778.html

https://ria.ru/20240629/el-nino-1956258521.html

земля

россия

тихий океан

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земля, россия, тихий океан, роман вильфанд, гидрометцентр