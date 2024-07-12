Отправка истребителей F-16 затруднялась языковым барьером, пишут СМИ
Блумберг: отправка истребителей F-16 была затруднена вопросами запасных частей
© AP Photo / Andrew MedichiniИстребитель F-16
© AP Photo / Andrew Medichini
Истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Отправка истребителей F-16 была затруднена вопросами, связанными с запасными частями, и языковым барьером между украинскими пилотами и иностранными инструкторами, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Отправка военных самолетов была затруднена задержками, вопросами, связанными с запасными частями, и языковым барьером между украинскими пилотами и иностранными инструкторами", - говорится в публикации со ссылкой на источники.
По данным одного из источников агентства, Украина ожидает получить шесть F-16 летом и до 20 истребителей к концу года. Согласно информации другого источника агентства, Украина сможет сформировать только одну эскадрилью в 15-24 истребителей из 300 запланированных.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в этом году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.