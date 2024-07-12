https://ria.ru/20240712/istrebiteli-1959298753.html

Отправка истребителей F-16 затруднялась языковым барьером, пишут СМИ

Отправка истребителей F-16 затруднялась языковым барьером, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024

Отправка истребителей F-16 затруднялась языковым барьером, пишут СМИ

Отправка истребителей F-16 была затруднена вопросами, связанными с запасными частями, и языковым барьером между украинскими пилотами и иностранными... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:02

2024-07-12T17:02

2024-07-12T19:03

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f-16

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Отправка истребителей F-16 была затруднена вопросами, связанными с запасными частями, и языковым барьером между украинскими пилотами и иностранными инструкторами, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Отправка военных самолетов была затруднена задержками, вопросами, связанными с запасными частями, и языковым барьером между украинскими пилотами и иностранными инструкторами", - говорится в публикации со ссылкой на источники.По данным одного из источников агентства, Украина ожидает получить шесть F-16 летом и до 20 истребителей к концу года. Согласно информации другого источника агентства, Украина сможет сформировать только одну эскадрилью в 15-24 истребителей из 300 запланированных.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в этом году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://radiosputnik.ru/20240712/f-16-1959218718.html

https://ria.ru/20240712/ukraina-1959196267.html

https://ria.ru/20240711/belyy-dom-1959072415.html

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украина, россия, сша, нато, f-16