https://ria.ru/20240712/iran-1959250663.html

Посол России выразил готовность рассмотреть посредничество Ирана по Украине

Посол России выразил готовность рассмотреть посредничество Ирана по Украине - РИА Новости, 12.07.2024

Посол России выразил готовность рассмотреть посредничество Ирана по Украине

Москва готова рассмотреть предложение о посредничестве Тегерана в решении конфликта на Украине, если иранская сторона выразит готовность выступить посредником в РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T14:48

2024-07-12T14:48

2024-07-12T14:48

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ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Москва готова рассмотреть предложение о посредничестве Тегерана в решении конфликта на Украине, если иранская сторона выразит готовность выступить посредником в вопросе по украинскому кризису, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов. "Если Иран выразит готовность присоединиться к посредническим услугам в этом плане (в решении украинского конфликта - ред.), то мы будем готовы рассматривать такие предложения", - сказал посол. Накануне официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран никогда не предоставлял Москве беспилотные летательные аппараты в ходе конфликта на Украине и настаивает на политическом решении украинского кризиса. Ранее глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики подчеркнул ложность безосновательных обвинений Ирана западными странами в якобы имеющем место применении иранских беспилотников в украинском конфликте. Он напомнил, что в ходе переговоров с главой МИД Украины была достигнута договоренность о встрече военных двух стран для предъявления доказательств применения БПЛА Ирана на Украине, однако украинская сторона так и не предоставила авторитетных документов по данному вопросу.

https://ria.ru/20240711/ukraina-1958935025.html

https://ria.ru/20240702/sotrudnichestvo-1956794710.html

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в мире, иран, украина, алексей дедов, россия