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Посол России выразил готовность рассмотреть посредничество Ирана по Украине - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/iran-1959250663.html
Посол России выразил готовность рассмотреть посредничество Ирана по Украине
Посол России выразил готовность рассмотреть посредничество Ирана по Украине - РИА Новости, 12.07.2024
Посол России выразил готовность рассмотреть посредничество Ирана по Украине
Москва готова рассмотреть предложение о посредничестве Тегерана в решении конфликта на Украине, если иранская сторона выразит готовность выступить посредником в РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:48
2024-07-12T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
иран
украина
алексей дедов
россия
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ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Москва готова рассмотреть предложение о посредничестве Тегерана в решении конфликта на Украине, если иранская сторона выразит готовность выступить посредником в вопросе по украинскому кризису, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов. "Если Иран выразит готовность присоединиться к посредническим услугам в этом плане (в решении украинского конфликта - ред.), то мы будем готовы рассматривать такие предложения", - сказал посол. Накануне официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран никогда не предоставлял Москве беспилотные летательные аппараты в ходе конфликта на Украине и настаивает на политическом решении украинского кризиса. Ранее глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики подчеркнул ложность безосновательных обвинений Ирана западными странами в якобы имеющем место применении иранских беспилотников в украинском конфликте. Он напомнил, что в ходе переговоров с главой МИД Украины была достигнута договоренность о встрече военных двух стран для предъявления доказательств применения БПЛА Ирана на Украине, однако украинская сторона так и не предоставила авторитетных документов по данному вопросу.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1958935025.html
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в мире, иран, украина, алексей дедов, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иран, Украина, Алексей Дедов, Россия
Посол России выразил готовность рассмотреть посредничество Ирана по Украине

Посол Дедов: Россия готова рассматривать посредничество Ирана по Украине

© Фото предоставлено пресс-службой посольстваПосол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов
Посол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой посольства
Посол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Москва готова рассмотреть предложение о посредничестве Тегерана в решении конфликта на Украине, если иранская сторона выразит готовность выступить посредником в вопросе по украинскому кризису, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов.
"Если Иран выразит готовность присоединиться к посредническим услугам в этом плане (в решении украинского конфликта - ред.), то мы будем готовы рассматривать такие предложения", - сказал посол.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В Иране обвинили НАТО в кризисе на Украине
11 июля, 12:14
Накануне официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран никогда не предоставлял Москве беспилотные летательные аппараты в ходе конфликта на Украине и настаивает на политическом решении украинского кризиса.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики подчеркнул ложность безосновательных обвинений Ирана западными странами в якобы имеющем место применении иранских беспилотников в украинском конфликте. Он напомнил, что в ходе переговоров с главой МИД Украины была достигнута договоренность о встрече военных двух стран для предъявления доказательств применения БПЛА Ирана на Украине, однако украинская сторона так и не предоставила авторитетных документов по данному вопросу.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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2 июля, 10:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИранУкраинаАлексей ДедовРоссия
 
 
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