https://ria.ru/20240712/gubernator-1959316980.html
Губернатор Хоценко принял участие в открытии спартакиады в Таре
Губернатор Хоценко принял участие в открытии спартакиады в Таре - РИА Новости, 12.07.2024
Губернатор Хоценко принял участие в открытии спартакиады в Таре
Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в торжественном открытии 54-й сельской летней спартакиады "Королева спорта-Тара-2024", рассказали в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:03
2024-07-12T18:03
2024-07-12T19:08
омская область
тара
белоруссия
виталий хоценко
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ОМСК, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в торжественном открытии 54-й сельской летней спартакиады "Королева спорта-Тара-2024", рассказали в пресс-службе правительства региона. Одно из важных событий в мире областного спорта состоялось на стадионе "Олимп" в городе Тара. Это самый старинный и второй по величине город Омской области. Тара отмечает 430-летие и уже шестой раз становится столицей областного спортивно-культурного праздника. "Отрадно, что сегодня и завтра проходят праздничные события, посвящённые и спортивному празднику, и юбилею Тары - самому старому городу нашей области и Сибирского федерального округа исполняется 430 лет. Тарчане, поздравляем вас! Вся область собралась посостязаться, посмотреть подворья, отпраздновать день рождения Тары. Приехали гости из Беларуси. И, конечно, хочется пожелать замечательному городу развития, здоровья жителям Тары и всего района. А участникам соревнований - достойных, хороших результатов: будем смотреть, будем болеть. Из вас, дорогие ребята, уверен, вырастут большие спортсмены, а самое главное, достойные люди. Поздравляю вас с замечательным праздником - открытием "Королевы спорта" - уже третьей в Таре!" - привели слова губернатора Омской области в пресс-службе правительства. Тара собрала порядка 1,5 тысячи приверженцев физкультурного движения со всей Омской области. До начала торжественной церемонии гости смогли увидеть силовое шоу "Сибирское братство" и посетить традиционную ярмарку народных ремесел. Трибуны тарского стадиона "Олимп" до отказа заполнили болельщики и зрители. Открытие спартакиады стартовало с авиашоу и показательных выступлений парашютистов. Собравшихся гостей приветствовала королева праздника Ольга Синицкая и его талисман – веселый и спортивный горностай. Продолжил праздник парад команд всех 32 районов с флагами муниципалитетов и в экипировке, отражающей индивидуальность представляемых сельских территорий.
https://ria.ru/20240707/omskaya-1958000230.html
https://ria.ru/20240708/hotsenko-1958314564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тара, белоруссия, виталий хоценко
Омская область , Тара, Белоруссия, Виталий Хоценко
ОМСК, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в торжественном открытии 54-й сельской летней спартакиады "Королева спорта-Тара-2024", рассказали в пресс-службе правительства региона.
Одно из важных событий в мире областного спорта состоялось на стадионе "Олимп" в городе Тара
. Это самый старинный и второй по величине город Омской области. Тара отмечает 430-летие и уже шестой раз становится столицей областного спортивно-культурного праздника.
"Отрадно, что сегодня и завтра проходят праздничные события, посвящённые и спортивному празднику, и юбилею Тары - самому старому городу нашей области и Сибирского федерального округа исполняется 430 лет. Тарчане, поздравляем вас! Вся область собралась посостязаться, посмотреть подворья, отпраздновать день рождения Тары. Приехали гости из Беларуси. И, конечно, хочется пожелать замечательному городу развития, здоровья жителям Тары и всего района. А участникам соревнований - достойных, хороших результатов: будем смотреть, будем болеть. Из вас, дорогие ребята, уверен, вырастут большие спортсмены, а самое главное, достойные люди. Поздравляю вас с замечательным праздником - открытием "Королевы спорта" - уже третьей в Таре!" - привели слова губернатора Омской области в пресс-службе правительства.
Тара собрала порядка 1,5 тысячи приверженцев физкультурного движения со всей Омской области. До начала торжественной церемонии гости смогли увидеть силовое шоу "Сибирское братство" и посетить традиционную ярмарку народных ремесел. Трибуны тарского стадиона "Олимп" до отказа заполнили болельщики и зрители. Открытие спартакиады стартовало с авиашоу и показательных выступлений парашютистов. Собравшихся гостей приветствовала королева праздника Ольга Синицкая и его талисман – веселый и спортивный горностай. Продолжил праздник парад команд всех 32 районов с флагами муниципалитетов и в экипировке, отражающей индивидуальность представляемых сельских территорий.