https://ria.ru/20240712/gospodderzhka-1959256450.html
Господдержку в рамках соцконтракта получили почти три тысячи липчан
Господдержку в рамках соцконтракта получили почти три тысячи липчан - РИА Новости, 12.07.2024
Господдержку в рамках соцконтракта получили почти три тысячи липчан
В 2024 году более 2,8 тысячи жителей Липецкой области получили господдержку в рамках соцконтракта - меры, снизившей показатель уровня бедности в регионе с 8,8%... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:09
2024-07-12T15:09
2024-07-12T15:09
липецкая область
липецкая область
липецк
россия
игорь артамонов
господдержка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936670754_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b72cd1708b900bd8c5bce79b71f21504.jpg
ЛИПЕЦК, 12 июл — РИА Новости. В 2024 году более 2,8 тысячи жителей Липецкой области получили господдержку в рамках соцконтракта - меры, снизившей показатель уровня бедности в регионе с 8,8% до 7%, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам первого дня Всероссийского форума "Благополучие 2030". Форум стартовал в пятницу в Липецке, он продлится три дня. Главная тема мероприятия - снижение уровня бедности в стране. В форуме принимают участие представители служб социальной защиты населения из 74 субъектов, включая новые регионы России. К завершению форума участники должны разработать эталонную региональную программу по снижению уровня бедности россиян. Как отметил Артамонов в своем сообщении, Липецкая область не случайно выбрана для проведения форума. В регионе ведется системная работа над решением этой социальной проблемы. Так, в 2018 году уровень бедности населения Липецкой области составлял 8,8%, в 2023 году этот показатель установился на отметке в 7 %. По мнению губернатора, улучшению показателя способствовала такая мера поддержки, как социальный контракт. "В 2024 году из бюджетов разных уровней на предоставление этой меры поддержки направлено 1,16 миллиарда рублей. С начала года заключен 2 851 соцконтракт. Всего за четыре года, с момента выдачи субсидии, ее получили почти 25 тысяч жителей Липецкой области. Мерой поддержки охвачено 72,3 тысячи человек, из них 54 тысячи – это семьи с детьми", - подчеркнул Артамонов. По словам главы региона, в 2022 году в Липецкой области в дополнение к федеральному был введен региональный социальный контракт. Многодетные семьи могут получить еще 250 тысяч рублей на развитие своего дела в сфере сельского хозяйства. Артамонов отметил, что в помощь липчанам разработано мобильное приложение "Социальный контракт", которое скачали более 40 тысяч пользователей. В нем можно получить исчерпывающую информацию о мере поддержки, подать заявление на ее получение, познакомиться с готовыми бизнес-решениями, а также предоставить отчетные документы об освоении субсидии.
https://ria.ru/20240124/proekty-1923165319.html
https://ria.ru/20240207/sistema-1925963554.html
липецкая область
липецк
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936670754_118:0:1541:1067_1920x0_80_0_0_9b1de4d7235e02f83c98b4200c2ae5fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, липецк, россия, игорь артамонов, господдержка
Липецкая область, Липецкая область, Липецк, Россия, Игорь Артамонов, Господдержка
ЛИПЕЦК, 12 июл — РИА Новости. В 2024 году более 2,8 тысячи жителей Липецкой области получили господдержку в рамках соцконтракта - меры, снизившей показатель уровня бедности в регионе с 8,8% до 7%, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам первого дня Всероссийского форума "Благополучие 2030".
Форум стартовал в пятницу в Липецке
, он продлится три дня. Главная тема мероприятия - снижение уровня бедности в стране. В форуме принимают участие представители служб социальной защиты населения из 74 субъектов, включая новые регионы России
. К завершению форума участники должны разработать эталонную региональную программу по снижению уровня бедности россиян.
Как отметил Артамонов в своем сообщении, Липецкая область не случайно выбрана для проведения форума. В регионе ведется системная работа над решением этой социальной проблемы. Так, в 2018 году уровень бедности населения Липецкой области составлял 8,8%, в 2023 году этот показатель установился на отметке в 7 %. По мнению губернатора, улучшению показателя способствовала такая мера поддержки, как социальный контракт.
«
"В 2024 году из бюджетов разных уровней на предоставление этой меры поддержки направлено 1,16 миллиарда рублей. С начала года заключен 2 851 соцконтракт. Всего за четыре года, с момента выдачи субсидии, ее получили почти 25 тысяч жителей Липецкой области. Мерой поддержки охвачено 72,3 тысячи человек, из них 54 тысячи – это семьи с детьми", - подчеркнул Артамонов.
По словам главы региона, в 2022 году в Липецкой области в дополнение к федеральному был введен региональный социальный контракт. Многодетные семьи могут получить еще 250 тысяч рублей на развитие своего дела в сфере сельского хозяйства.
Артамонов отметил, что в помощь липчанам разработано мобильное приложение "Социальный контракт", которое скачали более 40 тысяч пользователей. В нем можно получить исчерпывающую информацию о мере поддержки, подать заявление на ее получение, познакомиться с готовыми бизнес-решениями, а также предоставить отчетные документы об освоении субсидии.