https://ria.ru/20240712/gospodderzhka-1959256450.html

Господдержку в рамках соцконтракта получили почти три тысячи липчан

Господдержку в рамках соцконтракта получили почти три тысячи липчан - РИА Новости, 12.07.2024

Господдержку в рамках соцконтракта получили почти три тысячи липчан

В 2024 году более 2,8 тысячи жителей Липецкой области получили господдержку в рамках соцконтракта - меры, снизившей показатель уровня бедности в регионе с 8,8%... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:09

2024-07-12T15:09

2024-07-12T15:09

липецкая область

липецкая область

липецк

россия

игорь артамонов

господдержка

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ЛИПЕЦК, 12 июл — РИА Новости. В 2024 году более 2,8 тысячи жителей Липецкой области получили господдержку в рамках соцконтракта - меры, снизившей показатель уровня бедности в регионе с 8,8% до 7%, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам первого дня Всероссийского форума "Благополучие 2030". Форум стартовал в пятницу в Липецке, он продлится три дня. Главная тема мероприятия - снижение уровня бедности в стране. В форуме принимают участие представители служб социальной защиты населения из 74 субъектов, включая новые регионы России. К завершению форума участники должны разработать эталонную региональную программу по снижению уровня бедности россиян. Как отметил Артамонов в своем сообщении, Липецкая область не случайно выбрана для проведения форума. В регионе ведется системная работа над решением этой социальной проблемы. Так, в 2018 году уровень бедности населения Липецкой области составлял 8,8%, в 2023 году этот показатель установился на отметке в 7 %. По мнению губернатора, улучшению показателя способствовала такая мера поддержки, как социальный контракт. "В 2024 году из бюджетов разных уровней на предоставление этой меры поддержки направлено 1,16 миллиарда рублей. С начала года заключен 2 851 соцконтракт. Всего за четыре года, с момента выдачи субсидии, ее получили почти 25 тысяч жителей Липецкой области. Мерой поддержки охвачено 72,3 тысячи человек, из них 54 тысячи – это семьи с детьми", - подчеркнул Артамонов. По словам главы региона, в 2022 году в Липецкой области в дополнение к федеральному был введен региональный социальный контракт. Многодетные семьи могут получить еще 250 тысяч рублей на развитие своего дела в сфере сельского хозяйства. Артамонов отметил, что в помощь липчанам разработано мобильное приложение "Социальный контракт", которое скачали более 40 тысяч пользователей. В нем можно получить исчерпывающую информацию о мере поддержки, подать заявление на ее получение, познакомиться с готовыми бизнес-решениями, а также предоставить отчетные документы об освоении субсидии.

https://ria.ru/20240124/proekty-1923165319.html

https://ria.ru/20240207/sistema-1925963554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, липецк, россия, игорь артамонов, господдержка