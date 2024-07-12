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Госдума может ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления - РИА Новости, 12.07.2024
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13:53 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/gosduma-1959234055.html
Госдума может ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления
Госдума может ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления - РИА Новости, 12.07.2024
Госдума может ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления
В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:53
2024-07-12T13:53
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. "Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий может быть ужесточена. Соответствующие поправки в статьи 150 и 151 УК РФ вместе с коллегами внесли в Госдуму", - написал Пискарев. Он пояснил, что законопроектом предлагается усилить уголовную ответственность до шести лет лишения свободы, если несовершеннолетних вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей. "Что предлагается: квалифицирующими признаками, усиливающими уголовную ответственность (на срок вплоть до семи лет), предлагается установить вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также подобные действия в отношении двух и более несовершеннолетних", - добавил парламентарий. По мнению Пискарева, преступники, использующие доверчивость детей, должны отвечать по всей строгости закона. Кроме того, депутат, ссылаясь на статистику, отметил, что чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ. "В прошлом году число таких преступлений выросло на 52,3% (с 1,4 тысячи до 2,1 тысячи). Зафиксированы случаи вовлечения детей, включая младшеклассников, в совершение диверсий. И очень часто общение с ребенком ведется через интернет", - написал он.
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общество, россия, василий пискарев, госдума рф
Общество, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
Госдума может ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления

В ГД внесли проект об ужесточении наказания за вовлечение детей в преступления

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
"Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий может быть ужесточена. Соответствующие поправки в статьи 150 и 151 УК РФ вместе с коллегами внесли в Госдуму", - написал Пискарев.
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Он пояснил, что законопроектом предлагается усилить уголовную ответственность до шести лет лишения свободы, если несовершеннолетних вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей.
"Что предлагается: квалифицирующими признаками, усиливающими уголовную ответственность (на срок вплоть до семи лет), предлагается установить вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также подобные действия в отношении двух и более несовершеннолетних", - добавил парламентарий.
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По мнению Пискарева, преступники, использующие доверчивость детей, должны отвечать по всей строгости закона. Кроме того, депутат, ссылаясь на статистику, отметил, что чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ.
"В прошлом году число таких преступлений выросло на 52,3% (с 1,4 тысячи до 2,1 тысячи). Зафиксированы случаи вовлечения детей, включая младшеклассников, в совершение диверсий. И очень часто общение с ребенком ведется через интернет", - написал он.
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