https://ria.ru/20240712/germanija-1959330543.html

Посольство в ФРГ отреагировало на вброс о планах покушения на Паппергера

Посольство в ФРГ отреагировало на вброс о планах покушения на Паппергера - РИА Новости, 12.07.2024

Посольство в ФРГ отреагировало на вброс о планах покушения на Паппергера

В Германии продолжают искусственно нагнетать антироссийскую истерию с целью оправдать непопулярные шаги Запада против России, сообщает посольство Российской... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T18:40

2024-07-12T18:40

2024-07-12T18:40

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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. В Германии продолжают искусственно нагнетать антироссийскую истерию с целью оправдать непопулярные шаги Запада против России, сообщает посольство Российской Федерации в ФРГ в официальном комментарии о якобы планировавшемся покушении на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. "В Германии продолжает искусственно нагнетаться антироссийская истерия. На поток поставлена подготовка сюжетов-однодневок, призванных убедить общественность в чрезвычайной злонамеренности России и ее агрессивных планах, направленных в том числе против Германии", - говорится в комментарии посольства. Как поясняют в дипмиссии, отработка подобных сюжетов идет неизменно по одному и тому же сценарию – после "утечки" со ссылкой на "проверенные источники" в западных спецслужбах, "поднимается шум" в СМИ, затем к обличениям подключаются отдельные политики и депутаты. "Несуществующий инцидент, за которым всегда стоят "российские власти", подается публике как "доказанный". При этом никаких реальных доказательств не предъявляется ввиду их чрезвычайной секретности. Через некоторое время история списывается в архив и лишь периодически упоминается в длинном списке российских прегрешений", - пояснили в посольстве. Плохое качество, примитивность и абсурдность создателей данных сюжетов не интересуют, убеждены в диппредставительстве. "Ведь задача состоит не в поисках истины, а в поддержании стабильно высокого градуса русофобии, призванного оправдать любые, даже самые непопулярные шаги Запада против России. Здесь, очевидно, все средства хороши. Авторы и заказчики не устали?", - добавили во внешнеполитическом ведомстве. Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники из числа американских и западных чиновников утверждал, не приведя никаких доказательств, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах РФ устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона предупредила Берлин о готовившемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к этим сообщениям нельзя относиться серьезно, они подаются в стиле очередных фейков. Он также отметил, что публикация не содержит конкретной аргументации и фактов. Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники в западных спецслужбах написало, что якобы планировавшие покушение на Паппергера "прокси-агенты" из СНГ не были задержаны из-за отсутствия доказательств.

https://ria.ru/20240712/rheinmetall-1959110722.html

https://ria.ru/20240712/vbros-1959267532.html

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в мире, россия, германия, cnn (телеканал), rheinmetall ag