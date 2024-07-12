https://ria.ru/20240712/gd-1959205466.html

ГД предложила взимать половину штрафа за эвакуацию при оплате за 20 дней

ГД предложила взимать половину штрафа за эвакуацию при оплате за 20 дней - РИА Новости, 12.07.2024

ГД предложила взимать половину штрафа за эвакуацию при оплате за 20 дней

Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков направил на заключение в правительство законопроект, которым предлагается давать скидку 50% на штрафы за... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:27

2024-07-12T12:27

2024-07-12T12:35

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владислав даванков

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков направил на заключение в правительство законопроект, которым предлагается давать скидку 50% на штрафы за эвакуацию и штрафстоянки, если их оплачивают в течение 20 дней, документы есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 27.13 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее - законопроект) предлагается предоставить гражданам возможность уплачивать только половину от суммы стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства при условии оплаты административного штрафа и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства в течение 20 дней", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В пояснительной записке отмечается, что в июле правительство РФ поддержало законопроект, позволяющий субъектам РФ вводить скидку в размере 50% при оплате штрафа за нарушение правил платной парковки, если платеж внесен в течение 20 дней и через электронные сервисы. Однако, до сих пор не было принято мер по снижению стоимости за эвакуацию автомобилей. "В этой связи предложенная законопроектом инициатива о предоставлении гражданам возможности уплачивать только половину от суммы стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства при условии оплаты административного штрафа и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства в течение 20 дней, позволит сэкономить гражданам миллиарды рублей и создаст стимулы для добросовестных водителей оперативно оплачивать штрафы за эвакуацию автомобилей", - заключается в документе.

https://ria.ru/20240710/gosduma-1958710406.html

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общество, авто, россия, владислав даванков, госдума рф