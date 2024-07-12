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Жителя Орловской области задержали за финансирование украинских террористов - РИА Новости, 12.07.2024
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14:49 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/fsb-1959250837.html
Жителя Орловской области задержали за финансирование украинских террористов
Жителя Орловской области задержали за финансирование украинских террористов - РИА Новости, 12.07.2024
Жителя Орловской области задержали за финансирование украинских террористов
Житель Орловской области задержан силовиками за финансирование украинских террористических организаций, возбуждены уголовные дела о госизмене и содействие... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:49
2024-07-12T14:49
происшествия
орловская область
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Житель Орловской области задержан силовиками за финансирование украинских террористических организаций, возбуждены уголовные дела о госизмене и содействие террористической деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области. "Пресечена противоправная деятельность жителя орловского региона 1976 года рождения, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Установлено, что злоумышленник в течение 2023-2024 гг. неоднократно осуществлял переводы денежных средств на счета украинских организаций, признанных на территории России террористическими", – говорится в релизе. Отмечается, что фигуранта задержали сотрудники УФСБ России по Орловской и Пензенской областям. Следственным подразделением УФСБ России по Орловской области возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена) и ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. Согласно оперативному видео УФСБ по региону, которое есть в распоряжении РИА Новости, мужчину задержали на улице, он сообщил, что переводил представителям украинских террористических организаций деньги и криптовалюту и знал, что они "воюют на стороне Украины".
https://ria.ru/20240711/prigovor-1958875642.html
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происшествия, орловская область
Происшествия, Орловская область
Жителя Орловской области задержали за финансирование украинских террористов

В Орловской области задержали мужчину за финансирование украинских террористов

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Житель Орловской области задержан силовиками за финансирование украинских террористических организаций, возбуждены уголовные дела о госизмене и содействие террористической деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.
"Пресечена противоправная деятельность жителя орловского региона 1976 года рождения, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Установлено, что злоумышленник в течение 2023-2024 гг. неоднократно осуществлял переводы денежных средств на счета украинских организаций, признанных на территории России террористическими", – говорится в релизе.
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Отмечается, что фигуранта задержали сотрудники УФСБ России по Орловской и Пензенской областям. Следственным подразделением УФСБ России по Орловской области возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена) и ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России.
Согласно оперативному видео УФСБ по региону, которое есть в распоряжении РИА Новости, мужчину задержали на улице, он сообщил, что переводил представителям украинских террористических организаций деньги и криптовалюту и знал, что они "воюют на стороне Украины".
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