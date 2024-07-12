https://ria.ru/20240712/fsb-1959173584.html

ФСБ возбудила дело против сотрудников правительства Ивановской области

ФСБ возбудила дело против сотрудников правительства Ивановской области - РИА Новости, 12.07.2024

ФСБ возбудила дело против сотрудников правительства Ивановской области

В Ивановской области возбудили уголовное дело против двух заместителей правительства региона по подозрению в воровстве бюджетных денег, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:12

2024-07-12T11:12

2024-07-12T12:23

происшествия

ивановская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВОРОНЕЖ, 12 июл — РИА Новости. В Ивановской области возбудили уголовное дело против двух заместителей правительства региона по подозрению в воровстве бюджетных денег, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного УФСБ и в суде."Следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении руководящих сотрудников правительства Ивановской области <...> в отношении содействующего им фактического собственника коммерческой организации", — сообщили в управлении ФСБ.Речь идет о статье "Превышение должностных полномочий группой лиц или по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности".Как пояснили в ФСБ, чиновники обеспечили коммерческой компании преимущественное право на заключение 22 госконтрактов на капремонт социальных объектов на общую сумму более 850 миллионов рублей. Участники схемы обналичивали значительную часть поступавших бюджетных денег и делили их между собой.В Октябрьском суде Иваново РИА Новости уточнили, что рассматривают ходатайства об аресте двух зампредов правительства области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина.Эрмиш занимает этот пост с 2014 года, возглавляет комплекс социальной сферы. Зобнин работает с 2015 года, руководит комплексом развития инфраструктуры.В областном правительстве РИА Новости заявили, что в координации со всеми ведомствами работают над расследованием любых коррупционных правонарушений, сейчас идет расследование, виновность или невиновность фигурантов дела установит суд.

https://ria.ru/20240621/generaly-1954421431.html

ивановская область

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Кадры с подозреваемыми в коррупции сотрудниками правительства Ивановской области Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников правительства Ивановской области "высокого уровня", сообщили в управлении ФСБ. О ком конкретно идет речь, не уточняется. В ФСБ говорят, что фигуранты заключили госконтракты на капремонт на сумму более 805 млн рублей, похитив большую часть средств. 2024-07-12T11:12 true PT3M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, ивановская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)