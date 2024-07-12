https://ria.ru/20240712/fsb-1959173584.html
ФСБ возбудила дело против сотрудников правительства Ивановской области
ФСБ возбудила дело против сотрудников правительства Ивановской области - РИА Новости, 12.07.2024
ФСБ возбудила дело против сотрудников правительства Ивановской области
В Ивановской области возбудили уголовное дело против двух заместителей правительства региона по подозрению в воровстве бюджетных денег, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:12
2024-07-12T11:12
2024-07-12T12:23
происшествия
ивановская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОРОНЕЖ, 12 июл — РИА Новости. В Ивановской области возбудили уголовное дело против двух заместителей правительства региона по подозрению в воровстве бюджетных денег, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного УФСБ и в суде."Следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении руководящих сотрудников правительства Ивановской области <...> в отношении содействующего им фактического собственника коммерческой организации", — сообщили в управлении ФСБ.Речь идет о статье "Превышение должностных полномочий группой лиц или по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности".Как пояснили в ФСБ, чиновники обеспечили коммерческой компании преимущественное право на заключение 22 госконтрактов на капремонт социальных объектов на общую сумму более 850 миллионов рублей. Участники схемы обналичивали значительную часть поступавших бюджетных денег и делили их между собой.В Октябрьском суде Иваново РИА Новости уточнили, что рассматривают ходатайства об аресте двух зампредов правительства области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина.Эрмиш занимает этот пост с 2014 года, возглавляет комплекс социальной сферы. Зобнин работает с 2015 года, руководит комплексом развития инфраструктуры.В областном правительстве РИА Новости заявили, что в координации со всеми ведомствами работают над расследованием любых коррупционных правонарушений, сейчас идет расследование, виновность или невиновность фигурантов дела установит суд.
https://ria.ru/20240621/generaly-1954421431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с подозреваемыми в коррупции сотрудниками правительства Ивановской области
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников правительства Ивановской области "высокого уровня", сообщили в управлении ФСБ.
О ком конкретно идет речь, не уточняется. В ФСБ говорят, что фигуранты заключили госконтракты на капремонт на сумму более 805 млн рублей, похитив большую часть средств.
2024-07-12T11:12
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, ивановская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ивановская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ возбудила дело против сотрудников правительства Ивановской области
ФСБ возбудила уголовное дело против руководства правительства Ивановской области
ВОРОНЕЖ, 12 июл — РИА Новости.
В Ивановской области возбудили уголовное дело против двух заместителей правительства региона по подозрению в воровстве бюджетных денег, сообщили РИА Новости в пресс-службе
местного УФСБ и в суде.
"Следственным подразделением УФСБ России
по Ивановской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении руководящих сотрудников правительства Ивановской области <...> в отношении содействующего им фактического собственника коммерческой организации", — сообщили в управлении ФСБ
.
Речь идет о статье "Превышение должностных полномочий группой лиц или по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности".
Как пояснили в ФСБ, чиновники обеспечили коммерческой компании преимущественное право на заключение 22 госконтрактов на капремонт социальных объектов на общую сумму более 850 миллионов рублей. Участники схемы обналичивали значительную часть поступавших бюджетных денег и делили их между собой.
В Октябрьском суде Иваново
РИА Новости уточнили, что рассматривают ходатайства об аресте двух зампредов правительства области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина.
Эрмиш занимает этот пост с 2014 года, возглавляет комплекс социальной сферы. Зобнин работает с 2015 года, руководит комплексом развития инфраструктуры.
В областном правительстве РИА Новости заявили, что в координации со всеми ведомствами работают над расследованием любых коррупционных правонарушений, сейчас идет расследование, виновность или невиновность фигурантов дела установит суд.