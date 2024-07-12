В Москве завершился футурологический форум БРИКС "Умная цивилизация"
В Москве завершился футурологический форум БРИКС "Умная цивилизация" в РГГУ
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Участниками Международного футурологического форума БРИКС "Умная оцивилизация" стали более 500 человек из 20 стран, сообщили организаторы мероприятия.
"Десятого — одиннадцатого июля в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) прошел Международный футурологический форум БРИКС "Умная цивилизация: горизонтальные связи организаций гражданского общества, университетов и инновационных компаний БРИКС — ключ к формированию общего будущего", — говорится в релизе.
В форуме участвовали деятели науки и культуры из стран БРИКС и Ближнего Востока. На открытии выступили исполняющий обязанности ректора РГГУ Андрей Логинов, спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев, замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. Среди иностранных спикеров — ректор Университета Джавахарлала Неру Сантишри Дхулипуди Пандит из Индии, президент инвестиционного фонда AIM Global Foundation Дауд Аль-Шеззави из ОАЭ, су-шерп Египта в БРИКС Хазем Заки.
Завершился форум встречей в МГТУ имени Н. Э. Баумана, где открылся Аэрокосмический клуб БРИКС. На открытии спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса Сергей Крикалев отметил тесную связь гуманитарного образования и космических исследований.
"Мы говорим сегодня о гуманитарном направлении, и гуманитарная часть в первую очередь связана с популяризацией и образованием, имеющим отношение к космонавтике", — сказал он.
По словам Крикалева, задача Аэрокосмического клуба БРИКС — привлечь молодежь к изучению космоса, заинтересовать ее и в каком-то смысле научить мечтать.
Международный футурологический форум БРИКС " Умная цивилизация" состоялся в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году.