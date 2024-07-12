https://ria.ru/20240712/forum-1959289904.html

В Москве завершился футурологический форум БРИКС "Умная цивилизация"

В Москве завершился футурологический форум БРИКС "Умная цивилизация" - РИА Новости, 12.07.2024

В Москве завершился футурологический форум БРИКС "Умная цивилизация"

Участниками Международного футурологического форума БРИКС "Умная оцивилизация" стали более 500 человек из 20 стран, сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:37

2024-07-12T16:37

2024-07-12T17:24

москва

россия

ближний восток

сергей крикалев

андрей логинов

константин могилевский

брикс

российский государственный гуманитарный университет

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Участниками Международного футурологического форума БРИКС "Умная оцивилизация" стали более 500 человек из 20 стран, сообщили организаторы мероприятия. "Десятого — одиннадцатого июля в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) прошел Международный футурологический форум БРИКС "Умная цивилизация: горизонтальные связи организаций гражданского общества, университетов и инновационных компаний БРИКС — ключ к формированию общего будущего", — говорится в релизе. В форуме участвовали деятели науки и культуры из стран БРИКС и Ближнего Востока. На открытии выступили исполняющий обязанности ректора РГГУ Андрей Логинов, спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев, замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. Среди иностранных спикеров — ректор Университета Джавахарлала Неру Сантишри Дхулипуди Пандит из Индии, президент инвестиционного фонда AIM Global Foundation Дауд Аль-Шеззави из ОАЭ, су-шерп Египта в БРИКС Хазем Заки. Завершился форум встречей в МГТУ имени Н. Э. Баумана, где открылся Аэрокосмический клуб БРИКС. На открытии спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса Сергей Крикалев отметил тесную связь гуманитарного образования и космических исследований. "Мы говорим сегодня о гуманитарном направлении, и гуманитарная часть в первую очередь связана с популяризацией и образованием, имеющим отношение к космонавтике", — сказал он. По словам Крикалева, задача Аэрокосмического клуба БРИКС — привлечь молодежь к изучению космоса, заинтересовать ее и в каком-то смысле научить мечтать.Международный футурологический форум БРИКС " Умная цивилизация" состоялся в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году.

https://ria.ru/20240711/putin-1958986097.html

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москва, россия, ближний восток, сергей крикалев, андрей логинов, константин могилевский, брикс, российский государственный гуманитарный университет, в мире