https://ria.ru/20240712/fikbuk-1959190566.html

Представители "Книги фанфиков" прокомментировали блокировку сайта

Представители "Книги фанфиков" прокомментировали блокировку сайта - РИА Новости, 12.07.2024

Представители "Книги фанфиков" прокомментировали блокировку сайта

Представители латвийской платформы "Книга фанфиков" ("Фикбук") отреагировали в Telegram-канале на блокировку ресурса Роскомнадзором, назвав это событие... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:58

2024-07-12T11:58

2024-07-12T12:02

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Представители латвийской платформы "Книга фанфиков" ("Фикбук") отреагировали в Telegram-канале на блокировку ресурса Роскомнадзором, назвав это событие недоразумением и пообещав исправить случившееся. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к популярному сайту с фанфиками "Фикбук". "Сегодня Роскомнадзор ограничил доступ к "Фикбуку" на территории РФ. Произошло недоразумение, и мы работаем над тем, чтобы это исправить. Больше информации сможем сообщить в ближайшее время, спасибо за поддержку!" - говорится в сообщении.Ранее Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что неоднократно направлял владельцам латвийской платформы "Книга фанфиков" требование удалить с сайта информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Однако владельцы платформы ресурса удаляли запрещенную информацию с одних страниц и переносили на другие. Как предупреждали в ведомстве, если ресурс проигнорирует требования, Роскомнадзор ограничит доступ к площадке, так как движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено.* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

https://ria.ru/20240527/shtraf-1948765582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)