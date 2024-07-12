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Представители "Книги фанфиков" прокомментировали блокировку сайта - РИА Новости, 12.07.2024
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11:58 12.07.2024 (обновлено: 12:02 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/fikbuk-1959190566.html
Представители "Книги фанфиков" прокомментировали блокировку сайта
Представители "Книги фанфиков" прокомментировали блокировку сайта - РИА Новости, 12.07.2024
Представители "Книги фанфиков" прокомментировали блокировку сайта
Представители латвийской платформы "Книга фанфиков" ("Фикбук") отреагировали в Telegram-канале на блокировку ресурса Роскомнадзором, назвав это событие... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:58
2024-07-12T12:02
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Представители латвийской платформы "Книга фанфиков" ("Фикбук") отреагировали в Telegram-канале на блокировку ресурса Роскомнадзором, назвав это событие недоразумением и пообещав исправить случившееся. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к популярному сайту с фанфиками "Фикбук". &quot;Сегодня Роскомнадзор ограничил доступ к &quot;Фикбуку&quot; на территории РФ. Произошло недоразумение, и мы работаем над тем, чтобы это исправить. Больше информации сможем сообщить в ближайшее время, спасибо за поддержку!&quot; - говорится в сообщении.Ранее Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что неоднократно направлял владельцам латвийской платформы "Книга фанфиков" требование удалить с сайта информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Однако владельцы платформы ресурса удаляли запрещенную информацию с одних страниц и переносили на другие. Как предупреждали в ведомстве, если ресурс проигнорирует требования, Роскомнадзор ограничит доступ к площадке, так как движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено.* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Представители "Книги фанфиков" прокомментировали блокировку сайта

Представители "Книги фанфиков" обещали исправить блокировку сайта Роскомнадзором

© Fotolia / gunnar3000Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Fotolia / gunnar3000
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Представители латвийской платформы "Книга фанфиков" ("Фикбук") отреагировали в Telegram-канале на блокировку ресурса Роскомнадзором, назвав это событие недоразумением и пообещав исправить случившееся.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к популярному сайту с фанфиками "Фикбук".
«

"Сегодня Роскомнадзор ограничил доступ к "Фикбуку" на территории РФ. Произошло недоразумение, и мы работаем над тем, чтобы это исправить. Больше информации сможем сообщить в ближайшее время, спасибо за поддержку!" - говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что неоднократно направлял владельцам латвийской платформы "Книга фанфиков" требование удалить с сайта информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Однако владельцы платформы ресурса удаляли запрещенную информацию с одних страниц и переносили на другие. Как предупреждали в ведомстве, если ресурс проигнорирует требования, Роскомнадзор ограничит доступ к площадке, так как движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено.
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ОбществоТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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