https://ria.ru/20240712/figrant-1959290868.html

Фигуранта дела экс-замглавы Минцифры отпустили из СИЗО, сообщил источник

Фигуранта дела экс-замглавы Минцифры отпустили из СИЗО, сообщил источник - РИА Новости, 12.07.2024

Фигуранта дела экс-замглавы Минцифры отпустили из СИЗО, сообщил источник

Предпринимателя Александра Моносова - фигуранта дела экс-замглавы Минцифры Максима Паршина, отпустили из СИЗО, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:40

2024-07-12T16:40

2024-07-12T16:41

происшествия

максим паршин

московский городской суд

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Предпринимателя Александра Моносова - фигуранта дела экс-замглавы Минцифры Максима Паршина, отпустили из СИЗО, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Отпущен из СИЗО",- сказал собеседник агентства. Источник не уточнил, какая мера действует в отношении Моносова в настоящее время. Вероятно, он находится под подпиской о невыезде. В четверг в пресс-службе Мосгорсуда РИА Новости сообщили, что следствие не стало обращаться в суд с ходатайством о продлении срока ареста Моносову. Мера пресечения у него истекала 12 июля. Адвокат Моносова Денис Саушкин отказался подтвердить агентству освобождение своего подзащитного. "Мы не комментируем",- сказал он. В начале июня следствие также обращалось в Басманный райсуд с ходатайством об изменении меры пресечения Моносову с СИЗО на запрет определенных действий. Как следует из постановления суда, которое есть у РИА Новости, следствие мотивировало свою просьбу тем, что основания, которые учитывались для избранной ранее меры пресечения, изменились. Но тогда прокурор выступил против смягчения меры пресечения и суд решил оставить обвиняемого под стражей. При этом Паршину Мосгорсуд 8 июля продлил меру пресечения в виде содержания под стражей. Суд в середине июля прошлого года отправил Паршина и Моносова под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, и в конце концов Мосгорсуд определил обоих фигурантов в СИЗО. Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года. Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин и Моносов не признали. По данным "Коммерсанта", сумма взятки составляет 3,75 миллиона рублей. Издание со ссылкой на СКР сообщило, что взятка полагалась за то, чтобы Российский фонд развития информационных технологий, работу которого курировал Паршин, выделил грант фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240704/khischenie-1957389405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, максим паршин, московский городской суд