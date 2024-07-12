Рейтинг@Mail.ru
"Пушкинский театральный фестиваль" презентуют 13 июля в Подмосковье - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:30 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/festival-1959308402.html
"Пушкинский театральный фестиваль" презентуют 13 июля в Подмосковье
"Пушкинский театральный фестиваль" презентуют 13 июля в Подмосковье - РИА Новости, 12.07.2024
"Пушкинский театральный фестиваль" презентуют 13 июля в Подмосковье
Официальная презентация "Пушкинского театрального фестиваля-2024" состоится 13 июля в городском парке Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры и... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:30
2024-07-12T17:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
пушкин
а. с. пушкин
президентский фонд культурных инициатив
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959305698_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_69daf6badcc46c46d07d043f620a9f77.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Официальная презентация "Пушкинского театрального фестиваля-2024" состоится 13 июля в городском парке Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Фестиваль пройдет в конце августа - начале сентября и обещает стать одним из важных событий, которое завершит летний сезон в Подмосковье, говорится в сообщении. Проведение "Пушкинского театрального фестиваля - 2024" стало возможным благодаря победе Пушкинского музыкально-драматического театра в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, поддержке правительства Подмосковья и администрации Пушкинского городского округа. "Пушкинский театральный фестиваль-2024" посвящен 225-летнему юбилею А. С. Пушкина и станет продолжением фестиваля "МХТ-125. Все начиналось в Пушкино", прошедшего в прошлом году. В рамках фестиваля на сцене Летнего театра в городском парке Пушкина в формате опен-эйр с 30 августа по 9 сентября будут представлены не менее семи спектаклей, в том числе не менее двух спектаклей для детей.
https://ria.ru/20240702/festival-1956833400.html
московская область (подмосковье)
пушкин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959305698_83:0:1199:837_1920x0_80_0_0_bcc5f1030c4f2d4bdddf9b6070add499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), пушкин, а. с. пушкин, президентский фонд культурных инициатив, новости культуры
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Пушкин, А. С. Пушкин, Президентский фонд культурных инициатив, Новости культуры

"Пушкинский театральный фестиваль" презентуют 13 июля в Подмосковье

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиАфиша фестиваля "Пушкинский театральный фестиваль-2024"
Афиша фестиваля Пушкинский театральный фестиваль-2024 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Афиша фестиваля "Пушкинский театральный фестиваль-2024"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Официальная презентация "Пушкинского театрального фестиваля-2024" состоится 13 июля в городском парке Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль пройдет в конце августа - начале сентября и обещает стать одним из важных событий, которое завершит летний сезон в Подмосковье, говорится в сообщении.
Проведение "Пушкинского театрального фестиваля - 2024" стало возможным благодаря победе Пушкинского музыкально-драматического театра в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, поддержке правительства Подмосковья и администрации Пушкинского городского округа.
«
"Пушкинский театральный фестиваль-2024" посвящен 225-летнему юбилею А. С. Пушкина и станет продолжением фестиваля "МХТ-125. Все начиналось в Пушкино", прошедшего в прошлом году.
В рамках фестиваля на сцене Летнего театра в городском парке Пушкина в формате опен-эйр с 30 августа по 9 сентября будут представлены не менее семи спектаклей, в том числе не менее двух спектаклей для детей.
Прилавок с вареньем - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Гастрономический фестиваль "Вар-Варенье" пройдет 6 июля в Подмосковье
2 июля, 12:40
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПушкинА. С. ПушкинПрезидентский фонд культурных инициативНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала