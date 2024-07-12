https://ria.ru/20240712/festival-1959308402.html

"Пушкинский театральный фестиваль" презентуют 13 июля в Подмосковье

"Пушкинский театральный фестиваль" презентуют 13 июля в Подмосковье - РИА Новости, 12.07.2024

"Пушкинский театральный фестиваль" презентуют 13 июля в Подмосковье

Официальная презентация "Пушкинского театрального фестиваля-2024" состоится 13 июля в городском парке Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры и... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:30

2024-07-12T17:30

2024-07-12T17:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

пушкин

а. с. пушкин

президентский фонд культурных инициатив

новости культуры

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Официальная презентация "Пушкинского театрального фестиваля-2024" состоится 13 июля в городском парке Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Фестиваль пройдет в конце августа - начале сентября и обещает стать одним из важных событий, которое завершит летний сезон в Подмосковье, говорится в сообщении. Проведение "Пушкинского театрального фестиваля - 2024" стало возможным благодаря победе Пушкинского музыкально-драматического театра в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, поддержке правительства Подмосковья и администрации Пушкинского городского округа. "Пушкинский театральный фестиваль-2024" посвящен 225-летнему юбилею А. С. Пушкина и станет продолжением фестиваля "МХТ-125. Все начиналось в Пушкино", прошедшего в прошлом году. В рамках фестиваля на сцене Летнего театра в городском парке Пушкина в формате опен-эйр с 30 августа по 9 сентября будут представлены не менее семи спектаклей, в том числе не менее двух спектаклей для детей.

https://ria.ru/20240702/festival-1956833400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), пушкин, а. с. пушкин, президентский фонд культурных инициатив, новости культуры