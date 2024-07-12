https://ria.ru/20240712/festival-1959082350.html

В Москве впервые пройдет фестиваль "Театральный бульвар"

В Москве впервые пройдет фестиваль "Театральный бульвар" - РИА Новости, 12.07.2024

В Москве впервые пройдет фестиваль "Театральный бульвар"

Фестиваль "Театральный бульвар" впервые пройдет в Москве с 15 июля по 11 августа, он состоится на семи сценических площадках Бульварного кольца, сообщается на... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T07:15

2024-07-12T07:15

2024-07-12T07:15

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Фестиваль "Театральный бульвар" впервые пройдет в Москве с 15 июля по 11 августа, он состоится на семи сценических площадках Бульварного кольца, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Этим летом на центральных бульварах столицы в рамках проекта "Лето в Москве" впервые пройдет масштабный фестиваль "Театральный бульвар". Он будет проходить ежедневно с 15 июля по 11 августа на семи сценических площадках Бульварного кольца", - говорится в тексте. Отмечается, что независимые коллективы и легендарные театры "Современник", "Ленком Марка Захарова", "Мастерская Петра Фоменко", Театр на Малой Бронной покажут на импровизированных сценах и прямо в пешеходных зонах свои спектакли. "В программе также запланированы театрализованные шоу, импровизации, цирковые представления, театральные эксперименты, когда стать участником сценического действа сможет любой прохожий", - добавили в материале.

https://ria.ru/20240711/nasledie-1958784153.html

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

новости культуры, театр, москва