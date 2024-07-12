https://ria.ru/20240712/festival-1959082350.html
В Москве впервые пройдет фестиваль "Театральный бульвар"
В Москве впервые пройдет фестиваль "Театральный бульвар" - РИА Новости, 12.07.2024
В Москве впервые пройдет фестиваль "Театральный бульвар"
Фестиваль "Театральный бульвар" впервые пройдет в Москве с 15 июля по 11 августа, он состоится на семи сценических площадках Бульварного кольца, сообщается на... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T07:15
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Фестиваль "Театральный бульвар" впервые пройдет в Москве с 15 июля по 11 августа, он состоится на семи сценических площадках Бульварного кольца, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Этим летом на центральных бульварах столицы в рамках проекта "Лето в Москве" впервые пройдет масштабный фестиваль "Театральный бульвар". Он будет проходить ежедневно с 15 июля по 11 августа на семи сценических площадках Бульварного кольца", - говорится в тексте. Отмечается, что независимые коллективы и легендарные театры "Современник", "Ленком Марка Захарова", "Мастерская Петра Фоменко", Театр на Малой Бронной покажут на импровизированных сценах и прямо в пешеходных зонах свои спектакли. "В программе также запланированы театрализованные шоу, импровизации, цирковые представления, театральные эксперименты, когда стать участником сценического действа сможет любой прохожий", - добавили в материале.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, театр, москва
Культура, Новости культуры, Театр, Москва
В Москве впервые пройдет фестиваль "Театральный бульвар"
Мэрия Москвы: в столице впервые пройдет фестиваль "Театральный бульвар"
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Фестиваль "Театральный бульвар" впервые пройдет в Москве с 15 июля по 11 августа, он состоится на семи сценических площадках Бульварного кольца, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
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"Этим летом на центральных бульварах столицы в рамках проекта "Лето в Москве" впервые пройдет масштабный фестиваль "Театральный бульвар". Он будет проходить ежедневно с 15 июля по 11 августа на семи сценических площадках Бульварного кольца", - говорится в тексте.
Отмечается, что независимые коллективы и легендарные театры "Современник", "Ленком Марка Захарова", "Мастерская Петра Фоменко", Театр на Малой Бронной покажут на импровизированных сценах и прямо в пешеходных зонах свои спектакли.
"В программе также запланированы театрализованные шоу, импровизации, цирковые представления, театральные эксперименты, когда стать участником сценического действа сможет любой прохожий", - добавили в материале.