https://ria.ru/20240712/fas-1959155748.html

ФАС поддержала возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа

ФАС поддержала возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа - РИА Новости, 12.07.2024

ФАС поддержала возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа, продление временного разрешения сейчас не... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T10:16

2024-07-12T10:16

2024-07-12T10:16

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

евразийский экономический союз

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа, продление временного разрешения сейчас не обсуждается, сообщили РИА Новости в ведомстве. "ФАС России поддерживает возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа 2024 года. Временное разрешение экспорта вводилось до конца июля, на данный момент продление этой меры не обсуждается", - объяснили в службе.В ФАС считают, что ограничение экспорта топлива позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанный в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Также эта мера позволит обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей. Правительство РФ 1 марта на полгода ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая этот запрет был приостановлен - сначала до июля, затем до августа. Минэнерго 5 июля сообщило, что ситуация с обеспечением топливом всех субъектов РФ стабильная. Ведомство также ожидает роста производства бензина в конце июля на 15-20 тысяч тонн за счет завершения плановых ремонтов на двух НПЗ.

https://ria.ru/20240710/gosduma-1958710406.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), евразийский экономический союз, министерство энергетики рф (минэнерго россии)