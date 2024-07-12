https://ria.ru/20240712/fas-1959155748.html
ФАС поддержала возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа
ФАС поддержала возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа - РИА Новости, 12.07.2024
ФАС поддержала возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа, продление временного разрешения сейчас не... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:16
2024-07-12T10:16
2024-07-12T10:16
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
евразийский экономический союз
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа, продление временного разрешения сейчас не обсуждается, сообщили РИА Новости в ведомстве. "ФАС России поддерживает возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа 2024 года. Временное разрешение экспорта вводилось до конца июля, на данный момент продление этой меры не обсуждается", - объяснили в службе.В ФАС считают, что ограничение экспорта топлива позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанный в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Также эта мера позволит обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей. Правительство РФ 1 марта на полгода ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая этот запрет был приостановлен - сначала до июля, затем до августа. Минэнерго 5 июля сообщило, что ситуация с обеспечением топливом всех субъектов РФ стабильная. Ведомство также ожидает роста производства бензина в конце июля на 15-20 тысяч тонн за счет завершения плановых ремонтов на двух НПЗ.
https://ria.ru/20240710/gosduma-1958710406.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), евразийский экономический союз, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Евразийский экономический союз, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
ФАС поддержала возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа
ФАС выступила за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа