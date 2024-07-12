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Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Эрмиш - РИА Новости, 12.07.2024
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15:10 12.07.2024 (обновлено: 15:17 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/ermish-1959257762.html
Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Эрмиш
Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Эрмиш - РИА Новости, 12.07.2024
Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Эрмиш
Суд заключил под стражу заместителя председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш по делу о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:10
2024-07-12T15:17
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РЯЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости. Суд заключил под стражу заместителя председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш по делу о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба судов региона.Ранее в пятницу УФСБ по Ивановской области сообщило о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении руководящих сотрудников правительства региона, а также в отношении содействующего им собственника коммерческой организации. По версии следствия, должностные лица обеспечили фирме преимущественное право на заключение 22 государственных контрактов на сумму более 850 миллионов рублей. При этом значительная часть денег обналичивалась и распределялась среди участников преступной схемы.В пресс-службе Октябрьского районного суда Иваново РИА Новости заявляли, что рассматривается ходатайство об аресте двух заместителей председателя правительства Ивановской области Эрмиш и Сергея Зобнина."Постановлением Октябрьского районного суда города Иваново 12 июля 2024 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток в отношении заместителя председателя правительства Ивановской области - руководителя комплекса социальной сферы Ивановской области, обвиняемой в превышении должностных полномочий – совершении преступления, предусмотренного пп. "г" ",е" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Постановление в законную силу не вступило", - сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.По данным сайта правительства области, Эрмиш является зампредом регионального правительства с 2014 года, возглавляет комплекс социальной сферы. Зобнин – зампред с 2015 года, руководит комплексом развития инфраструктуры региона.
https://ria.ru/20240710/mvd-1958670572.html
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ивановская область, общество, иваново, россия
Ивановская область, Общество, Иваново, Россия
Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Эрмиш

Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Ирину Эрмиш

© Ивановская область/ВКонтактеИрина Эрмиш
Ирина Эрмиш - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Ивановская область/ВКонтакте
Ирина Эрмиш. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости. Суд заключил под стражу заместителя председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш по делу о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба судов региона.
Ранее в пятницу УФСБ по Ивановской области сообщило о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении руководящих сотрудников правительства региона, а также в отношении содействующего им собственника коммерческой организации. По версии следствия, должностные лица обеспечили фирме преимущественное право на заключение 22 государственных контрактов на сумму более 850 миллионов рублей. При этом значительная часть денег обналичивалась и распределялась среди участников преступной схемы.
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В пресс-службе Октябрьского районного суда Иваново РИА Новости заявляли, что рассматривается ходатайство об аресте двух заместителей председателя правительства Ивановской области Эрмиш и Сергея Зобнина.
"Постановлением Октябрьского районного суда города Иваново 12 июля 2024 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток в отношении заместителя председателя правительства Ивановской области - руководителя комплекса социальной сферы Ивановской области, обвиняемой в превышении должностных полномочий – совершении преступления, предусмотренного пп. "г" ",е" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Постановление в законную силу не вступило", - сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.
По данным сайта правительства области, Эрмиш является зампредом регионального правительства с 2014 года, возглавляет комплекс социальной сферы. Зобнин – зампред с 2015 года, руководит комплексом развития инфраструктуры региона.
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