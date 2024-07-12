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Россия заняла первое место по экспорту ячменя и гороха в сезоне 2023-2024 - РИА Новости, 12.07.2024
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09:00 12.07.2024 (обновлено: 10:57 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/eksport-1959140179.html
Россия заняла первое место по экспорту ячменя и гороха в сезоне 2023-2024
Россия заняла первое место по экспорту ячменя и гороха в сезоне 2023-2024 - РИА Новости, 12.07.2024
Россия заняла первое место по экспорту ячменя и гороха в сезоне 2023-2024
Россия в 2023-2024 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года) заняла первое место в мире по экспорту ячменя и гороха, сообщила министр... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T09:00
2024-07-12T10:57
экономика
россия
алтайский край
оксана лут
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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БАРНАУЛ, 12 июл — РИА Новости. Россия в 2023-2024 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года) заняла первое место в мире по экспорту ячменя и гороха, сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. &quot;В рамках, например, экспорта, да, все знают, уже много лет мы в России держим первое место по экспорту пшеницы, но в прошедшем сезоне, который у нас &lt;...&gt; закончился 1 июля, Россия впервые заняла первое место по экспорту ячменя. &lt;…&gt; И интересный факт, мы заняли первое место по экспорту гороха&quot;, — сказала Лут на &quot;Дне Сибирского поля&quot; в Алтайском крае.Министр подчеркнула, что горох — это культура, которая в последнее время развивалась невысокими темпами, однако в последние три года Россия сделала рывок в этом направлении. По данным Россельхознадзора, в 2023-2024 сельхозгоду по сравнению с предыдущим сезоном отгрузки ячменя заметно выросли — на 67 процентов, до 9,46 миллиона тонн, кукурузы — на 31 процент, до 7,7 миллиона тонн, гороха — в два раза, до 3,37 миллиона тонн, пшеничной муки — на 60 процентов, до 1,2 тысячи тонн, овса — вдвое, до 334,7 тысячи тонн, ржи — втрое, до 231,5 тысячи тонн, гречихи — в два раза, до 222,5 тысячи тонн, подсолнечного жмыха — вдвое, до 148,4 тысячи тонн, семян горчицы — втрое, до 136,3 тысячи тонн.
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экономика, россия, алтайский край, оксана лут, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, Алтайский край, Оксана Лут, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россия заняла первое место по экспорту ячменя и гороха в сезоне 2023-2024

Лут: РФ заняла первое место в мире по экспорту ячменя и гороха в 2023-2024 годах

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЯчмень
Ячмень - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАРНАУЛ, 12 июл — РИА Новости. Россия в 2023-2024 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года) заняла первое место в мире по экспорту ячменя и гороха, сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.
«

"В рамках, например, экспорта, да, все знают, уже много лет мы в России держим первое место по экспорту пшеницы, но в прошедшем сезоне, который у нас <...> закончился 1 июля, Россия впервые заняла первое место по экспорту ячменя. <…> И интересный факт, мы заняли первое место по экспорту гороха", — сказала Лут на "Дне Сибирского поля" в Алтайском крае.

Министр подчеркнула, что горох — это культура, которая в последнее время развивалась невысокими темпами, однако в последние три года Россия сделала рывок в этом направлении.
По данным Россельхознадзора, в 2023-2024 сельхозгоду по сравнению с предыдущим сезоном отгрузки ячменя заметно выросли — на 67 процентов, до 9,46 миллиона тонн, кукурузы — на 31 процент, до 7,7 миллиона тонн, гороха — в два раза, до 3,37 миллиона тонн, пшеничной муки — на 60 процентов, до 1,2 тысячи тонн, овса — вдвое, до 334,7 тысячи тонн, ржи — втрое, до 231,5 тысячи тонн, гречихи — в два раза, до 222,5 тысячи тонн, подсолнечного жмыха — вдвое, до 148,4 тысячи тонн, семян горчицы — втрое, до 136,3 тысячи тонн.
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ЭкономикаРоссияАлтайский крайОксана ЛутФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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