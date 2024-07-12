https://ria.ru/20240712/efimov-1959191562.html

Ефимов: школа и детский сад в ТиНАО дадут Москве 350 рабочих мест

Ефимов: школа и детский сад в ТиНАО дадут Москве 350 рабочих мест - РИА Новости, 12.07.2024

Ефимов: школа и детский сад в ТиНАО дадут Москве 350 рабочих мест

Школа и детский сад, возводимые инвестгруппой "Абсолют" недалеко от метро "Рассказовка", обеспечат создание в Москве более 350 дополнительных рабочих мест,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T14:06

2024-07-12T14:06

2024-07-12T14:06

москва

тинао

владимир ефимов (правительство москвы)

василий аксенов

владимир жидкин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Школа и детский сад, возводимые инвестгруппой "Абсолют" недалеко от метро "Рассказовка", обеспечат создание в Москве более 350 дополнительных рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что речь идет о микрорайоне "Переделкино Ближнее", в границах которого уже построены две школы на 3,75 тысячи учеников, семь детских садов на 2,2 тысячи мест. Шесть из них переданы городу и функционируют, еще один находится в процессе подготовки к этой процедуре."Общая площадь возведенных объектов составляет около 91,5 тысячи квадратных метров. Так, детский сад на 350 воспитанников в деревне Рассказовке стал сотым дошкольным образовательным учреждением, появившимся в ТиНАО с момента присоединения округов к столице. Кроме того, к концу года планируется завершить строительство школы общей площадью более 33 тысяч квадратных метров. Благодаря этим двум объектам появится свыше 350 рабочих мест. С учетом построенной и строящейся социальной инфраструктуры к 2025-му будет создано более 1,1 тысячи рабочих мест и свыше 8 тысяч мест в детских садах и школах на территории микрорайона", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Он отметил, что в мае текущего года сдали трехэтажный детский сад площадью почти 5 тысяч "квадратов" на улице Василия Аксенова, рассчитанный на 14 групп. В нем будут музыкальный зал, два физкультурных зала, кабинеты для проведения занятий и кружков, пищеблок полного цикла, медицинский кабинет. В том числе учтены условия, которые требуются для детей с ограниченными возможностями по здоровью.Возвести школу на 2,1 тысячи учеников предполагается к концу 2024 года. Конфигурация здания напоминает букву "Е". Развивающие пространства включают IT-полигон и медиатеку. Также появятся кабинеты и мастерские для шахматного, кулинарного кружков, акварельной живописи и рисунка, обработки дерева, металла и ткани. Кроме того, предусмотрен современный зал с эстрадой и гримерными для артистов.В сообщении указывается, что с момента присоединения к Москве на новых территориях создадут 200 тысяч рабочих мест."Общее их число в ТиНАО сейчас приближается к 300 тысячам. Комфортное жилье, транспортная доступность, наличие социальных объектов в совокупности с достойной работой обеспечивают приток высококвалифицированных специалистов", – подытожил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240712/efimov-1959097899.html

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москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, тинао, владимир ефимов (правительство москвы) , василий аксенов, владимир жидкин, градостроительный комплекс москвы