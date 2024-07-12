https://ria.ru/20240712/efimov-1959097899.html
Ефимов: на юге Москвы началось строительство школы с ИТ-полигоном
Ефимов: на юге Москвы началось строительство школы с ИТ-полигоном - РИА Новости, 12.07.2024
Ефимов: на юге Москвы началось строительство школы с ИТ-полигоном
В московском районе Нагатино-Садовники инвестор приступил к строительству школы в составе жилого комплекса "Второй Нагатинский", рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:06
2024-07-12T10:06
2024-07-12T10:06
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
мосгосстройнадзор
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МОСКВА, 12 июля - РИА Новости. В московском районе Нагатино-Садовники инвестор приступил к строительству школы в составе жилого комплекса "Второй Нагатинский", рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."К настоящему времени готовы котлован и фундамент, уже приступили к устройству вертикальных конструкций. Общая площадь здания составит более 17 тысяч квадратных метров. Школа рассчитана на 675 мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Заммэра отметил, что после ввода в эксплуатацию объект перейдет в систему образования Москвы.В пресс-релизе уточняется, что новая школа появится по адресу: 2-й Нагатинский проезд, владение 2/3. В ней помимо учебных кабинетов будут гимнастический и универсальный трансформируемый спортивный залы, многофункциональное пространство с функцией актового зала, помещения для занятий во внеучебное время. Кроме того, проект школы предусматривает кабинеты для индивидуальных занятий, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс и ИТ-полигон, следует из сообщения."Ранее комитет выдал застройщику необходимую разрешительную документацию. Контрольно-надзорные мероприятия пройдут на протяжении всего цикла строительства школы. Первый выезд по утвержденной программе запланирован на август текущего года", – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, добавив, что для инструментального контроля качества работ и применяемых материалов регулярно будут привлекаться специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС").
https://ria.ru/20240711/kompleks-1958855073.html
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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, мосгосстройнадзор
Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Мосгосстройнадзор
Ефимов: на юге Москвы началось строительство школы с ИТ-полигоном
Ефимов: на юге Москвы началось строительство школы с ИТ-полигоном
МОСКВА, 12 июля - РИА Новости. В московском районе Нагатино-Садовники инвестор приступил к строительству школы в составе жилого комплекса "Второй Нагатинский", рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"К настоящему времени готовы котлован и фундамент, уже приступили к устройству вертикальных конструкций. Общая площадь здания составит более 17 тысяч квадратных метров. Школа рассчитана на 675 мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заммэра отметил, что после ввода в эксплуатацию объект перейдет в систему образования Москвы.
В пресс-релизе уточняется, что новая школа появится по адресу: 2-й Нагатинский проезд, владение 2/3. В ней помимо учебных кабинетов будут гимнастический и универсальный трансформируемый спортивный залы, многофункциональное пространство с функцией актового зала, помещения для занятий во внеучебное время. Кроме того, проект школы предусматривает кабинеты для индивидуальных занятий, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс и ИТ-полигон, следует из сообщения.
"Ранее комитет выдал застройщику необходимую разрешительную документацию. Контрольно-надзорные мероприятия пройдут на протяжении всего цикла строительства школы. Первый выезд по утвержденной программе запланирован на август текущего года", – сообщил председатель Мосгосстройнадзора
Антон Слободчиков, добавив, что для инструментального контроля качества работ и применяемых материалов регулярно будут привлекаться специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС").