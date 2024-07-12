https://ria.ru/20240712/dtp-1959136545.html
В Нижегородской области пять человек пострадали в массовом ДТП
В Нижегородской области пять человек пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 12.07.2024
В Нижегородской области пять человек пострадали в массовом ДТП
Пять человек пострадали при столкновении 11 автомобилей в Нижегородской области, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T08:14
2024-07-12T08:14
2024-07-12T09:08
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении 11 автомобилей в Нижегородской области, сообщает МЧС региона. ДТП произошло рано утром на Московском шоссе возле поселка Строителей. "Произошло попутное столкновение 11 машин. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что перекрыта одна полоса дороги, организовано реверсивное движение. Работают службы экстренного реагирования.Как сообщает МВД региона, "водитель большегрузного автомобиля своевременно не среагировал на остановку стоящих впереди транспортных средств и совершил столкновение с 10 автомобилями". Также сообщается, что среди 5 пострадавших двое детей.
https://ria.ru/20240711/dtp-1958880123.html
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области пять человек пострадали в массовом ДТП
В Нижегородской области пять человек пострадали при столкновении 11 автомобилей