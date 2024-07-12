https://ria.ru/20240712/dtp-1959136545.html

В Нижегородской области пять человек пострадали в массовом ДТП

В Нижегородской области пять человек пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 12.07.2024

В Нижегородской области пять человек пострадали в массовом ДТП

Пять человек пострадали при столкновении 11 автомобилей в Нижегородской области, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T08:14

2024-07-12T08:14

2024-07-12T09:08

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959140656_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2a9a95b6b52f698ec73421978fc9d06a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении 11 автомобилей в Нижегородской области, сообщает МЧС региона. ДТП произошло рано утром на Московском шоссе возле поселка Строителей. "Произошло попутное столкновение 11 машин. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что перекрыта одна полоса дороги, организовано реверсивное движение. Работают службы экстренного реагирования.Как сообщает МВД региона, "водитель большегрузного автомобиля своевременно не среагировал на остановку стоящих впереди транспортных средств и совершил столкновение с 10 автомобилями". Также сообщается, что среди 5 пострадавших двое детей.

https://ria.ru/20240711/dtp-1958880123.html

https://ria.ru/20240711/dtp-1959029807.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)