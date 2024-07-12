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В Нижегородской области пять человек пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 12.07.2024
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08:14 12.07.2024 (обновлено: 09:08 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/dtp-1959136545.html
В Нижегородской области пять человек пострадали в массовом ДТП
В Нижегородской области пять человек пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 12.07.2024
В Нижегородской области пять человек пострадали в массовом ДТП
Пять человек пострадали при столкновении 11 автомобилей в Нижегородской области, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T08:14
2024-07-12T09:08
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении 11 автомобилей в Нижегородской области, сообщает МЧС региона. ДТП произошло рано утром на Московском шоссе возле поселка Строителей. "Произошло попутное столкновение 11 машин. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что перекрыта одна полоса дороги, организовано реверсивное движение. Работают службы экстренного реагирования.Как сообщает МВД региона, "водитель большегрузного автомобиля своевременно не среагировал на остановку стоящих впереди транспортных средств и совершил столкновение с 10 автомобилями". Также сообщается, что среди 5 пострадавших двое детей.
https://ria.ru/20240711/dtp-1958880123.html
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области пять человек пострадали в массовом ДТП

В Нижегородской области пять человек пострадали при столкновении 11 автомобилей

© Фото : МЧС Нижегородской области/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение 11 автомобилей под Нижним Новгородом
Место ДТП, где произошло столкновение 11 автомобилей под Нижним Новгородом - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : МЧС Нижегородской области/Telegram
Место ДТП, где произошло столкновение 11 автомобилей под Нижним Новгородом
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении 11 автомобилей в Нижегородской области, сообщает МЧС региона.
ДТП произошло рано утром на Московском шоссе возле поселка Строителей.
«
"Произошло попутное столкновение 11 машин. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек", - говорится в сообщении.
Место ДТП с участием микроавтобуса в районе Уссурийска в Приморье. 11 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В Приморье в ДТП с микроавтобусом погиб человек
Вчера, 06:04
Отмечается, что перекрыта одна полоса дороги, организовано реверсивное движение. Работают службы экстренного реагирования.
Как сообщает МВД региона, "водитель большегрузного автомобиля своевременно не среагировал на остановку стоящих впереди транспортных средств и совершил столкновение с 10 автомобилями". Также сообщается, что среди 5 пострадавших двое детей.
ДТП в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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Вчера, 16:34
 
ПроисшествияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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