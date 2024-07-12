https://ria.ru/20240712/drony-1959360170.html

В Курской области ликвидировали девять украинских дронов за день

В Курской области ликвидировали девять украинских дронов за день - РИА Новости, 12.07.2024

В Курской области ликвидировали девять украинских дронов за день

Девять украинских дронов ликвидировано и обезврежено в Курской области в течение дня, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T22:25

2024-07-12T22:25

2024-07-12T22:25

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Девять украинских дронов ликвидировано и обезврежено в Курской области в течение дня, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено девять украинских дронов", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что пожар возник в жилом доме в селе Николаево-Дарьино после атаки украинского коптера, также у здания повреждена крыша. Огонь оперативно потушили. Помимо этого, частично было нарушено электроснабжение в селе Малая Локня, подача электроэнергии восстановлена. Также Смирнов сообщил, что в результате атаки дронов восемь домов и два автомобиля повреждены в селе Теткино. "В Коренево в результате сброса взрывного устройства на территорию районного автопредприятия пассажирского транспорта осколками посечены фасад гаража, окна административного здания, разбито остекление автобуса. Повреждения также получило одно домовладение. На его территории произошло возгорание, которое удалось ликвидировать силами спасателей и добровольной пожарной дружины", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240712/ukraina-1959311891.html

https://ria.ru/20240712/putin-1959341223.html

курская область

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)