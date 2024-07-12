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В Курской области ликвидировали девять украинских дронов за день - РИА Новости, 12.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:25 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/drony-1959360170.html
В Курской области ликвидировали девять украинских дронов за день
В Курской области ликвидировали девять украинских дронов за день - РИА Новости, 12.07.2024
В Курской области ликвидировали девять украинских дронов за день
Девять украинских дронов ликвидировано и обезврежено в Курской области в течение дня, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T22:25
2024-07-12T22:25
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Девять украинских дронов ликвидировано и обезврежено в Курской области в течение дня, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено девять украинских дронов", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что пожар возник в жилом доме в селе Николаево-Дарьино после атаки украинского коптера, также у здания повреждена крыша. Огонь оперативно потушили. Помимо этого, частично было нарушено электроснабжение в селе Малая Локня, подача электроэнергии восстановлена. Также Смирнов сообщил, что в результате атаки дронов восемь домов и два автомобиля повреждены в селе Теткино. "В Коренево в результате сброса взрывного устройства на территорию районного автопредприятия пассажирского транспорта осколками посечены фасад гаража, окна административного здания, разбито остекление автобуса. Повреждения также получило одно домовладение. На его территории произошло возгорание, которое удалось ликвидировать силами спасателей и добровольной пожарной дружины", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959311891.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области ликвидировали девять украинских дронов за день

Врио губернатора Смирнов: в Курской области ликвидировали 9 украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Девять украинских дронов ликвидировано и обезврежено в Курской области в течение дня, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено девять украинских дронов", - написал он в Telegram-канале.
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Отмечается, что пожар возник в жилом доме в селе Николаево-Дарьино после атаки украинского коптера, также у здания повреждена крыша. Огонь оперативно потушили. Помимо этого, частично было нарушено электроснабжение в селе Малая Локня, подача электроэнергии восстановлена.
Также Смирнов сообщил, что в результате атаки дронов восемь домов и два автомобиля повреждены в селе Теткино.
"В Коренево в результате сброса взрывного устройства на территорию районного автопредприятия пассажирского транспорта осколками посечены фасад гаража, окна административного здания, разбито остекление автобуса. Повреждения также получило одно домовладение. На его территории произошло возгорание, которое удалось ликвидировать силами спасателей и добровольной пожарной дружины", - добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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