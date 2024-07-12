https://ria.ru/20240712/drony-1959128037.html
Расчеты БПЛА за час уничтожили более десяти автомобилей ВСУ
Расчеты БПЛА за час уничтожили более десяти автомобилей ВСУ - РИА Новости, 12.07.2024
Расчеты БПЛА за час уничтожили более десяти автомобилей ВСУ
Расчеты беспилотных летательных аппаратов Воздушно-десантных войск из состава российской группировки войск "Днепр" за час уничтожили более десяти автомобилей... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T05:10
2024-07-12T05:10
2024-07-12T08:25
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ГЕНИЧЕСК, 12 июл — РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов Воздушно-десантных войск из состава российской группировки войск "Днепр" за час уничтожили более десяти автомобилей украинской армии на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Оператор разведывательного БПЛА ZALA обнаружил скопление автомобильной техники украинской армии в количестве более 10 единиц в одном из населенных пунктов на правом берегу Днепра. Было выяснено, что данные автомобили в ночное время используются украинскими националистами в военных целях. В дневное время противник прячет из под укрытиями. Информация была передана подразделению ударных беспилотников. Операторы FPV-дронов в течение часа отработали по целям. Средства объективного контроля подтвердили полное и успешное уничтожение автомашин врага", — рассказали в военном ведомстве. В результате слаженной работы операторов разведывательных и ударных дронов российских десантников, ввиду уничтожения транспорта, в одном из подразделений ВСУ были надолго нарушены логистические цепочки.
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Уничтожение более десяти автомобилей ВСУ на правом берегу Днепра
Расчеты беспилотных летательных аппаратов Воздушно-десантных войск из состава российской группировки войск "Днепр" за час уничтожили более десяти автомобилей украинской армии на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
2024-07-12T05:10
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PT0M57S
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчеты БПЛА за час уничтожили более десяти автомобилей ВСУ
Расчеты БПЛА уничтожили более десяти автомобилей ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 12 июл — РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов Воздушно-десантных войск из состава российской группировки войск "Днепр" за час уничтожили более десяти автомобилей украинской армии на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
"Оператор разведывательного БПЛА ZALA обнаружил скопление автомобильной техники украинской армии в количестве более 10 единиц в одном из населенных пунктов на правом берегу Днепра. Было выяснено, что данные автомобили в ночное время используются украинскими националистами в военных целях. В дневное время противник прячет из под укрытиями. Информация была передана подразделению ударных беспилотников. Операторы FPV-дронов в течение часа отработали по целям. Средства объективного контроля подтвердили полное и успешное уничтожение автомашин врага", — рассказали в военном ведомстве.
В результате слаженной работы операторов разведывательных и ударных дронов российских десантников, ввиду уничтожения транспорта, в одном из подразделений ВСУ были надолго нарушены логистические цепочки.