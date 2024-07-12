https://ria.ru/20240712/drony-1959128037.html

Расчеты БПЛА за час уничтожили более десяти автомобилей ВСУ

Расчеты БПЛА за час уничтожили более десяти автомобилей ВСУ - РИА Новости, 12.07.2024

Расчеты БПЛА за час уничтожили более десяти автомобилей ВСУ

Расчеты беспилотных летательных аппаратов Воздушно-десантных войск из состава российской группировки войск "Днепр" за час уничтожили более десяти автомобилей... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T05:10

2024-07-12T05:10

2024-07-12T08:25

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ГЕНИЧЕСК, 12 июл — РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов Воздушно-десантных войск из состава российской группировки войск "Днепр" за час уничтожили более десяти автомобилей украинской армии на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Оператор разведывательного БПЛА ZALA обнаружил скопление автомобильной техники украинской армии в количестве более 10 единиц в одном из населенных пунктов на правом берегу Днепра. Было выяснено, что данные автомобили в ночное время используются украинскими националистами в военных целях. В дневное время противник прячет из под укрытиями. Информация была передана подразделению ударных беспилотников. Операторы FPV-дронов в течение часа отработали по целям. Средства объективного контроля подтвердили полное и успешное уничтожение автомашин врага", — рассказали в военном ведомстве. В результате слаженной работы операторов разведывательных и ударных дронов российских десантников, ввиду уничтожения транспорта, в одном из подразделений ВСУ были надолго нарушены логистические цепочки.

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Уничтожение более десяти автомобилей ВСУ на правом берегу Днепра Расчеты беспилотных летательных аппаратов Воздушно-десантных войск из состава российской группировки войск "Днепр" за час уничтожили более десяти автомобилей украинской армии на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. 2024-07-12T05:10 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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