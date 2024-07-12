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"Больше ни цента". Крупные спонсоры разочаровались в Байдене, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
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14:15 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/donory-1959241435.html
"Больше ни цента". Крупные спонсоры разочаровались в Байдене, пишут СМИ
"Больше ни цента". Крупные спонсоры разочаровались в Байдене, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
"Больше ни цента". Крупные спонсоры разочаровались в Байдене, пишут СМИ
Крупные доноры планируют прекратить финансирование кампании по переизбранию президента США Джо Байдена, поскольку они уверены, что он не сможет победить своего... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:15
2024-07-12T14:15
в мире
сша
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Крупные доноры планируют прекратить финансирование кампании по переизбранию президента США Джо Байдена, поскольку они уверены, что он не сможет победить своего соперника, бывшего лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, на ноябрьских выборах, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник. "Почти все крупные доноры собираются остановить финансирование кампании по переизбранию Байдена, так как они придерживаются консенсуса, что он не может победить Трампа на выборах в ноябре", - сообщил порталу неназванный источник. Как рассказал порталу американский предприниматель Гидеон Стайн, Байден не получит от него "ни цента", даже если он всё-таки будет выдвинут кандидатом в президенты на конвенции Демократического национального комитета в августе. "Практически каждый крупный донор, с которым я говорил, придерживается того же мнения", - цитирует портал Стайна. Представитель штаба Байдена рассказал порталу, что в июле были самые большие показатели по финансированию кампании. Как сообщала ранее британская газета Financial Times, доноры демократов предупредили, что финансирование ноябрьских выборов "иссякает" из-за отказа президента США Джо Байдена покинуть предвыборную гонку. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240712/obama-1959233174.html
https://ria.ru/20240712/bayden-1959220675.html
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
"Больше ни цента". Крупные спонсоры разочаровались в Байдене, пишут СМИ

TMZ: крупные спонсоры планируют прекратить финансирование кампании Байдена

© AP Photo / Matt RourkeПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Президент Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Крупные доноры планируют прекратить финансирование кампании по переизбранию президента США Джо Байдена, поскольку они уверены, что он не сможет победить своего соперника, бывшего лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, на ноябрьских выборах, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник.
"Почти все крупные доноры собираются остановить финансирование кампании по переизбранию Байдена, так как они придерживаются консенсуса, что он не может победить Трампа на выборах в ноябре", - сообщил порталу неназванный источник.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Обама и Пелоси ждут, пока Байден сам решит сняться с выборов, пишут СМИ
Вчера, 13:52
Как рассказал порталу американский предприниматель Гидеон Стайн, Байден не получит от него "ни цента", даже если он всё-таки будет выдвинут кандидатом в президенты на конвенции Демократического национального комитета в августе.
"Практически каждый крупный донор, с которым я говорил, придерживается того же мнения", - цитирует портал Стайна.
Представитель штаба Байдена рассказал порталу, что в июле были самые большие показатели по финансированию кампании.
Как сообщала ранее британская газета Financial Times, доноры демократов предупредили, что финансирование ноябрьских выборов "иссякает" из-за отказа президента США Джо Байдена покинуть предвыборную гонку.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
СМИ: спонсоры финансируют демократов, призывающих Байдена сняться с выборов
Вчера, 13:15
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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Вчера, 11:33
 
В миреСШАДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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