https://ria.ru/20240712/donetsk-1959181683.html

При обстреле Донецка пострадала мирная жительница

При обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 12.07.2024

При обстреле Донецка пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела в пятницу украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:31

2024-07-12T11:31

2024-07-12T11:31

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg

ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела в пятницу украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Город Донецк (Кировский район): по улице Ахматовой пострадала женщина 1990 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало, что в 6.00 было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров по этому району. Один из снарядов, по данным представительства, попал прямо в частный жилой дом по улице Ахматовой. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кировский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия, сцкк