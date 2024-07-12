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При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 12.07.2024
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела в пятницу украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:31
2024-07-12T11:31
2024-07-12T11:31
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кировский район
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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела в пятницу украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Город Донецк (Кировский район): по улице Ахматовой пострадала женщина 1990 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало, что в 6.00 было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров по этому району. Один из снарядов, по данным представительства, попал прямо в частный жилой дом по улице Ахматовой. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Представительство ДНР: при обстреле Кировского района Донецка пострадала женщина