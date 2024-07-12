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При обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:31 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/donetsk-1959181683.html
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 12.07.2024
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела в пятницу украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:31
2024-07-12T11:31
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела в пятницу украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Город Донецк (Кировский район): по улице Ахматовой пострадала женщина 1990 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало, что в 6.00 было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров по этому району. Один из снарядов, по данным представительства, попал прямо в частный жилой дом по улице Ахматовой. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница

Представительство ДНР: при обстреле Кировского района Донецка пострадала женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела в пятницу украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Город Донецк (Кировский район): по улице Ахматовой пострадала женщина 1990 года рождения", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщало, что в 6.00 было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров по этому району. Один из снарядов, по данным представительства, попал прямо в частный жилой дом по улице Ахматовой.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияСЦКК
 
 
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