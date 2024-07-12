https://ria.ru/20240712/dogovor-1959244733.html

Посол России рассказал, когда будет заключен договор о партнерстве с Ираном

Посол России рассказал, когда будет заключен договор о партнерстве с Ираном - РИА Новости, 12.07.2024

Посол России рассказал, когда будет заключен договор о партнерстве с Ираном

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном будет заключен в обозримом будущем, что придаст новый импульс качественному... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T14:24

2024-07-12T14:24

2024-07-12T14:24

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ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном будет заключен в обозримом будущем, что придаст новый импульс качественному развитию отношений двух стран, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов. "Мы надеемся, что в обозримом будущем этот договор (о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном - ред.) будет заключен, и это придаст новый, очень серьезный, сильный импульс дальнейшему качественному развитию российско-иранских отношений", - сказал посол.Отвечая на вопрос о возможных сроках подписания договора, Дедов напомнил, что новый президент Ирана вступает в должность в конце июля, после чего предстоит процесс согласования кандидатов на министерские должности с меджлисом (парламентом - ред.), формирование правительства, вступление министров в полномочия, передача дел. Уточнив, что не хотел бы предвосхищать сроки подписания этого документа, посол выразил мнение, что подписание будет уже в обозримом будущем. Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.

https://ria.ru/20240712/posol-1959237133.html

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в мире, иран, россия, москва, масуд пезешкиан, алексей дедов, владимир путин, брикс