Посол России рассказал, когда будет заключен договор о партнерстве с Ираном
Посол РФ: договор о стратпартнерстве с Ираном будет заключен в обозримом будущем
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном будет заключен в обозримом будущем, что придаст новый импульс качественному развитию отношений двух стран, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов.
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"Мы надеемся, что в обозримом будущем этот договор (о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном - ред.) будет заключен, и это придаст новый, очень серьезный, сильный импульс дальнейшему качественному развитию российско-иранских отношений", - сказал посол.
Отвечая на вопрос о возможных сроках подписания договора, Дедов напомнил, что новый президент Ирана вступает в должность в конце июля, после чего предстоит процесс согласования кандидатов на министерские должности с меджлисом (парламентом - ред.), формирование правительства, вступление министров в полномочия, передача дел. Уточнив, что не хотел бы предвосхищать сроки подписания этого документа, посол выразил мнение, что подписание будет уже в обозримом будущем.
Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.
Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.