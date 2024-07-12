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В Саратовской области завели дело о халатности из-за загрязнения Волги - РИА Новости, 12.07.2024
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18:49 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/delo-1959333396.html
В Саратовской области завели дело о халатности из-за загрязнения Волги
В Саратовской области завели дело о халатности из-за загрязнения Волги - РИА Новости, 12.07.2024
В Саратовской области завели дело о халатности из-за загрязнения Волги
Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело о халатности, связанной с загрязнением Волги сточными водами с причинением ущерба свыше 10 миллионов... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:49
2024-07-12T18:49
происшествия
россия
хвалынск
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 12 июл — РИА Новости. Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело о халатности, связанной с загрязнением Волги сточными водами с причинением ущерба свыше 10 миллионов рублей, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ. Прокуратура в ходе проверки установила, что в рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Оздоровление Волги" в городе Хвалынске в 2022 году выполнены работы по реконструкции городских канализационных очистных сооружений, которые эксплуатирует МУП "Хвалынский Водоканал". Для оценки эффективности проведенных работ в апреле этого года проведен отбор пробы сточной воды и природной воды в месте сброса в Волгу. "По результатам экспертизы в сточной воде выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Ущерб водному объекту в период сброса с октября 2023 по апрель 2024 года составил более 10 миллионов рублей. Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. Областное управление СК РФ уточняет, что загрязнение Волги произошло из-за неправомерного использования очистных сооружений. "По предварительным данным, неустановленными в настоящее время сотрудниками МУП "Хвалынский водоканал" осуществлялся сброс сточных вод от предприятий и населения города Хвалынска через очистные сооружения в Саратовское водохранилище без решения о предоставлении водного объекта в пользование с превышением норм предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ", - отмечается в сообщении СУСК в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240711/obvinenie-1958874493.html
россия
хвалынск
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происшествия, россия, хвалынск, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Хвалынск, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области завели дело о халатности из-за загрязнения Волги

СК в Саратовской области завел дело о халатности из-за загрязнения Волги

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАвтомобильный мост через Волгу
Автомобильный мост через Волгу - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Автомобильный мост через Волгу. Архивное фото
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САРАТОВ, 12 июл — РИА Новости. Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело о халатности, связанной с загрязнением Волги сточными водами с причинением ущерба свыше 10 миллионов рублей, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ.
Прокуратура в ходе проверки установила, что в рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Оздоровление Волги" в городе Хвалынске в 2022 году выполнены работы по реконструкции городских канализационных очистных сооружений, которые эксплуатирует МУП "Хвалынский Водоканал". Для оценки эффективности проведенных работ в апреле этого года проведен отбор пробы сточной воды и природной воды в месте сброса в Волгу.
"По результатам экспертизы в сточной воде выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Ущерб водному объекту в период сброса с октября 2023 по апрель 2024 года составил более 10 миллионов рублей. Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
Областное управление СК РФ уточняет, что загрязнение Волги произошло из-за неправомерного использования очистных сооружений.
"По предварительным данным, неустановленными в настоящее время сотрудниками МУП "Хвалынский водоканал" осуществлялся сброс сточных вод от предприятий и населения города Хвалынска через очистные сооружения в Саратовское водохранилище без решения о предоставлении водного объекта в пользование с превышением норм предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ", - отмечается в сообщении СУСК в Telegram-канале.
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