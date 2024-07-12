https://ria.ru/20240712/delfiny-1959306884.html
В Шотландии около 80 черных дельфинов выбросились на берег
В Шотландии около 80 черных дельфинов выбросились на берег - РИА Новости, 12.07.2024
В Шотландии около 80 черных дельфинов выбросились на берег
Почти 80 черных дельфинов (гринд) выбросились на берег шотландского острова Сандей, сообщает организация "Британские дайверы по спасению морской жизни" (BDMLR)... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:23
2024-07-12T17:23
2024-07-12T17:23
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти 80 черных дельфинов (гринд) выбросились на берег шотландского острова Сандей, сообщает организация "Британские дайверы по спасению морской жизни" (BDMLR) на сайте. "По прибытии ветеринары обнаружили 77 особей, которые, очевидно, пролежали на пляже уже несколько часов. К сожалению, лишь 12 из них живы", - сообщается на официальном сайте организации. Позднее организация сообщила, что 12 выживших дельфинов пришлось усыпить из-за ухудшения состояния здоровья. В BDMLR уточнили, что млекопитающие получили увечья, лежа на берегу под давлением собственного веса. Кроме того, животные могли вдохнуть воду, пришедшую с приливом. Согласно сообщению организации, песок был настолько мягким, что дельфины не смогли из него выбраться и уплыть. Телеканал Sky News добавил, что в Шотландии это крупнейшее зарегистрированное с 1975 года число черных дельфинов, погибших в результате выбрасывания на берег.
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шотландия, в мире
В Шотландии около 80 черных дельфинов выбросились на берег
Ветеринары обнаружили 77 черных дельфинов на берегу шотландского острова Сандей
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Почти 80 черных дельфинов (гринд) выбросились на берег шотландского острова Сандей, сообщает организация "Британские дайверы по спасению морской жизни" (BDMLR) на сайте
.
"По прибытии ветеринары обнаружили 77 особей, которые, очевидно, пролежали на пляже уже несколько часов. К сожалению, лишь 12 из них живы", - сообщается на официальном сайте организации.
Позднее организация сообщила, что 12 выживших дельфинов пришлось усыпить из-за ухудшения состояния здоровья. В BDMLR уточнили, что млекопитающие получили увечья, лежа на берегу под давлением собственного веса. Кроме того, животные могли вдохнуть воду, пришедшую с приливом. Согласно сообщению организации, песок был настолько мягким, что дельфины не смогли из него выбраться и уплыть.
Телеканал Sky News добавил, что в Шотландии это крупнейшее зарегистрированное с 1975 года число черных дельфинов, погибших в результате выбрасывания на берег.