Рейтинг@Mail.ru
В Шотландии около 80 черных дельфинов выбросились на берег - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/delfiny-1959306884.html
В Шотландии около 80 черных дельфинов выбросились на берег
В Шотландии около 80 черных дельфинов выбросились на берег - РИА Новости, 12.07.2024
В Шотландии около 80 черных дельфинов выбросились на берег
Почти 80 черных дельфинов (гринд) выбросились на берег шотландского острова Сандей, сообщает организация "Британские дайверы по спасению морской жизни" (BDMLR)... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:23
2024-07-12T17:23
шотландия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959305557_0:372:2048:1524_1920x0_80_0_0_282cf504e78fb3be9b1c681fe8213a74.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти 80 черных дельфинов (гринд) выбросились на берег шотландского острова Сандей, сообщает организация "Британские дайверы по спасению морской жизни" (BDMLR) на сайте. "По прибытии ветеринары обнаружили 77 особей, которые, очевидно, пролежали на пляже уже несколько часов. К сожалению, лишь 12 из них живы", - сообщается на официальном сайте организации. Позднее организация сообщила, что 12 выживших дельфинов пришлось усыпить из-за ухудшения состояния здоровья. В BDMLR уточнили, что млекопитающие получили увечья, лежа на берегу под давлением собственного веса. Кроме того, животные могли вдохнуть воду, пришедшую с приливом. Согласно сообщению организации, песок был настолько мягким, что дельфины не смогли из него выбраться и уплыть. Телеканал Sky News добавил, что в Шотландии это крупнейшее зарегистрированное с 1975 года число черных дельфинов, погибших в результате выбрасывания на берег.
https://ria.ru/20240430/delfiny-1943190996.html
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959305557_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_0fea746a37a31f12dc9a4804bae4f94e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шотландия, в мире
Шотландия, В мире
В Шотландии около 80 черных дельфинов выбросились на берег

Ветеринары обнаружили 77 черных дельфинов на берегу шотландского острова Сандей

© Фото : British Divers Marine Life RescueЧерные дельфины выбросились на берег шотландского острова Сандей
Черные дельфины выбросились на берег шотландского острова Сандей - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : British Divers Marine Life Rescue
Черные дельфины выбросились на берег шотландского острова Сандей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти 80 черных дельфинов (гринд) выбросились на берег шотландского острова Сандей, сообщает организация "Британские дайверы по спасению морской жизни" (BDMLR) на сайте.
"По прибытии ветеринары обнаружили 77 особей, которые, очевидно, пролежали на пляже уже несколько часов. К сожалению, лишь 12 из них живы", - сообщается на официальном сайте организации.
Позднее организация сообщила, что 12 выживших дельфинов пришлось усыпить из-за ухудшения состояния здоровья. В BDMLR уточнили, что млекопитающие получили увечья, лежа на берегу под давлением собственного веса. Кроме того, животные могли вдохнуть воду, пришедшую с приливом. Согласно сообщению организации, песок был настолько мягким, что дельфины не смогли из него выбраться и уплыть.
Телеканал Sky News добавил, что в Шотландии это крупнейшее зарегистрированное с 1975 года число черных дельфинов, погибших в результате выбрасывания на берег.
Обследование дельфина, выброшенного на берег в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Более 200 дельфинов выбросило на берег в Крыму с начала года
30 апреля, 17:49
 
ШотландияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала