https://ria.ru/20240712/bmp-1959128657.html
Экипаж БМП-3 разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Экипаж БМП-3 разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 12.07.2024
Экипаж БМП-3 разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Экипаж БМП-3 группировки войск "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой и был награжден за это медалями "За отвагу", сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T05:19
2024-07-12T05:19
2024-07-12T05:19
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ЛУГАНСК, 12 июл – РИА Новости. Экипаж БМП-3 группировки войск "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой и был награжден за это медалями "За отвагу", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие экипажа боевой машины пехоты БМП-3 группировки войск "Центр" разгромили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступление штурмовых подразделений на авдеевском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в ведомстве. В ходе выполнения боевой задачи, как указано, разведчики при помощи БПЛА выявили местоположение опорного пункта ВСУ, эти координаты были немедленно переданы на командный пункт. "Получив данные о цели, экипаж БМП-3 подъехал вплотную к позициям противника и атаковал его огнем из вооружения боевой бронемашины. Молниеносная атака и обрушившаяся огневая мощь разрушили укрепления и деморализовали личный состав противника, обеспечив таким образом наступление и взятие опорного пункта ВСУ штурмовой группой", - сообщили в оборонном ведомстве. После успешного выполнения боевой задачи экипаж машины был награжден прямо на передовой государственными наградами - командование соединения вручило медали "За отвагу".
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959103859.html
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авдеевка, россия, вооруженные силы украины, бмп-3, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Вооруженные силы Украины, БМП-3, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Экипаж БМП-3 разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Экипаж БМП-3 разгромил опорный пункт под Авдеевкой и получил медали "За отвагу"
ЛУГАНСК, 12 июл – РИА Новости. Экипаж БМП-3 группировки войск "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой и был награжден за это медалями "За отвагу", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие экипажа боевой машины пехоты БМП-3 группировки войск "Центр" разгромили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступление штурмовых подразделений на авдеевском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в ведомстве.
В ходе выполнения боевой задачи, как указано, разведчики при помощи БПЛА выявили местоположение опорного пункта ВСУ, эти координаты были немедленно переданы на командный пункт.
"Получив данные о цели, экипаж БМП-3 подъехал вплотную к позициям противника и атаковал его огнем из вооружения боевой бронемашины. Молниеносная атака и обрушившаяся огневая мощь разрушили укрепления и деморализовали личный состав противника, обеспечив таким образом наступление и взятие опорного пункта ВСУ штурмовой группой", - сообщили в оборонном ведомстве.
После успешного выполнения боевой задачи экипаж машины был награжден прямо на передовой государственными наградами - командование соединения вручило медали "За отвагу".