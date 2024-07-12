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Экипаж БМП-3 разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 12.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:19 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/bmp-1959128657.html
Экипаж БМП-3 разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Экипаж БМП-3 разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 12.07.2024
Экипаж БМП-3 разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Экипаж БМП-3 группировки войск "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой и был награжден за это медалями "За отвагу", сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T05:19
2024-07-12T05:19
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
вооруженные силы украины
бмп-3
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 12 июл – РИА Новости. Экипаж БМП-3 группировки войск "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой и был награжден за это медалями "За отвагу", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие экипажа боевой машины пехоты БМП-3 группировки войск "Центр" разгромили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступление штурмовых подразделений на авдеевском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в ведомстве. В ходе выполнения боевой задачи, как указано, разведчики при помощи БПЛА выявили местоположение опорного пункта ВСУ, эти координаты были немедленно переданы на командный пункт. "Получив данные о цели, экипаж БМП-3 подъехал вплотную к позициям противника и атаковал его огнем из вооружения боевой бронемашины. Молниеносная атака и обрушившаяся огневая мощь разрушили укрепления и деморализовали личный состав противника, обеспечив таким образом наступление и взятие опорного пункта ВСУ штурмовой группой", - сообщили в оборонном ведомстве. После успешного выполнения боевой задачи экипаж машины был награжден прямо на передовой государственными наградами - командование соединения вручило медали "За отвагу".
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959103859.html
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авдеевка, россия, вооруженные силы украины, бмп-3, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Вооруженные силы Украины, БМП-3, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Экипаж БМП-3 разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Экипаж БМП-3 разгромил опорный пункт под Авдеевкой и получил медали "За отвагу"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийская БМП-3 в зоне спецоперации
Российская БМП-3 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российская БМП-3 в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 июл – РИА Новости. Экипаж БМП-3 группировки войск "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой и был награжден за это медалями "За отвагу", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие экипажа боевой машины пехоты БМП-3 группировки войск "Центр" разгромили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступление штурмовых подразделений на авдеевском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в ведомстве.
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В ходе выполнения боевой задачи, как указано, разведчики при помощи БПЛА выявили местоположение опорного пункта ВСУ, эти координаты были немедленно переданы на командный пункт.
"Получив данные о цели, экипаж БМП-3 подъехал вплотную к позициям противника и атаковал его огнем из вооружения боевой бронемашины. Молниеносная атака и обрушившаяся огневая мощь разрушили укрепления и деморализовали личный состав противника, обеспечив таким образом наступление и взятие опорного пункта ВСУ штурмовой группой", - сообщили в оборонном ведомстве.
После успешного выполнения боевой задачи экипаж машины был награжден прямо на передовой государственными наградами - командование соединения вручило медали "За отвагу".
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