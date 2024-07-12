https://ria.ru/20240712/blokirovka-1959358465.html
РКН прорабатывает способы блокировки звонков для защиты от мошенничества
РКН прорабатывает способы блокировки звонков для защиты от мошенничества - РИА Новости, 12.07.2024
РКН прорабатывает способы блокировки звонков для защиты от мошенничества
Роскомнадзор прорабатывает механизмы реализации совместно с операторами связи блокировки звонков из-за границы по умолчанию для защиты абонентов от угрозы... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T22:06
2024-07-12T22:06
2024-07-12T22:06
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
пособие по безработице
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Роскомнадзор прорабатывает механизмы реализации совместно с операторами связи блокировки звонков из-за границы по умолчанию для защиты абонентов от угрозы мошенничества, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее "Известия" писали, что в Роскомнадзоре рассматривают возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию, таким образом операторы связи могут защитить своих абонентов от угрозы со стороны мошенников. "Роскомнадзор ведет проработку механизмов реализации совместно с операторами связи. Эти подходы лягут в основу законопроекта", - сообщили в РКН.
https://ria.ru/20240702/moshennichestvo-1956769467.html
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), пособие по безработице
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Пособие по безработице
РКН прорабатывает способы блокировки звонков для защиты от мошенничества
РКН прорабатывает блокировку зарубежных звонков для защиты от мошенничества