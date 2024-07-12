https://ria.ru/20240712/bloger-1959249351.html
Блогера Тамаева лишили прав из-за незарегистрированного Rolls-Royce
Блогера Тамаева лишили прав из-за незарегистрированного Rolls-Royce - РИА Новости, 12.07.2024
Блогера Тамаева лишили прав из-за незарегистрированного Rolls-Royce
Мировой судья судебного участка в Москве лишил блогера Асхаба Тамаева прав на два месяца из-за отсутствия госрегистрации у его Rolls-Royce, сообщили РИА Новости РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:44
2024-07-12T14:44
2024-07-12T15:30
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка в Москве лишил блогера Асхаба Тамаева прав на два месяца из-за отсутствия госрегистрации у его Rolls-Royce, сообщили РИА Новости в Пресненском суде столицы. "Суд признал Тамаева Асхаба Лечаевича виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ и назначил по каждому из протоколов административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один месяц", - сказал собеседник агентства. Суд установил, что в отношении Тамаева были составлены два протокола о повторном управлении транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законом порядке. В суде уточнили, что речь идет об автомобиле марки Rolls-Royce.
https://ria.ru/20240710/mizulina-1958710728.html
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происшествия, россия, rolls-royce motor cars
Происшествия, Россия, Rolls-Royce Motor Cars
Блогера Тамаева лишили прав из-за незарегистрированного Rolls-Royce
Блогера Тамаева временно лишили прав из-за незарегистрированного Rolls-Royce
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка в Москве лишил блогера Асхаба Тамаева прав на два месяца из-за отсутствия госрегистрации у его Rolls-Royce, сообщили РИА Новости в Пресненском суде столицы.
"Суд признал Тамаева Асхаба Лечаевича виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ и назначил по каждому из протоколов административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один месяц", - сказал собеседник агентства.
Суд установил, что в отношении Тамаева были составлены два протокола о повторном управлении транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законом порядке.
В суде уточнили, что речь идет об автомобиле марки Rolls-Royce.