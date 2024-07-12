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В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с самолетом ВКС России - РИА Новости, 12.07.2024
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22:10 12.07.2024
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В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с самолетом ВКС России
В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с самолетом ВКС России - РИА Новости, 12.07.2024
В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с самолетом ВКС России
Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" опасно сблизился в небе над сирийской провинцией Хомс с самолетом Су-35 ВКС РФ, совершавшим плановый полет, сообщил в пятницу РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T22:10
2024-07-12T22:10
в мире
хомс (город)
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воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" опасно сблизился в небе над сирийской провинцией Хомс с самолетом Су-35 ВКС РФ, совершавшим плановый полет, сообщил в пятницу замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "Reaper" "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сообщил он на брифинге. Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей "Rafale", двумя парами истребителей "Typhoon" и двумя парами штурмовиков А-10 "коалиции". Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов, отметили в ЦПВС.
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в мире, хомс (город), россия, сирия, воздушно-космические силы россии, су-35, f-15se, rafale
В мире, Хомс (город), Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России, Су-35, F-15SE, Rafale
В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с самолетом ВКС России

ЦПВС: в Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с Су-35 ВКС России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИстребитель СУ-35
Истребитель СУ-35 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Истребитель СУ-35. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" опасно сблизился в небе над сирийской провинцией Хомс с самолетом Су-35 ВКС РФ, совершавшим плановый полет, сообщил в пятницу замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"В районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "Reaper" "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сообщил он на брифинге.
Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей "Rafale", двумя парами истребителей "Typhoon" и двумя парами штурмовиков А-10 "коалиции". Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов, отметили в ЦПВС.
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