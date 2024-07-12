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Украинский беспилотник сбросил боеприпас на Донецк

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на Донецк - РИА Новости, 12.07.2024

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на Донецк

Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Кировском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:10

2024-07-12T12:10

2024-07-12T12:10

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Кировском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 11:20 – город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что ВСУ в 10.40 обстреляли с беспилотника Петровский район Донецка, сбросив один снаряд. О последствиях пока не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части административного центра ДНР.

https://ria.ru/20231105/donetsk-1907612857.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия