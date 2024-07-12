Рейтинг@Mail.ru
Миллиардер Ричард Брэнсон призвал Байдена выйти из президентской гонки - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/bayden-1959365118.html
Миллиардер Ричард Брэнсон призвал Байдена выйти из президентской гонки
Миллиардер Ричард Брэнсон призвал Байдена выйти из президентской гонки - РИА Новости, 12.07.2024
Миллиардер Ричард Брэнсон призвал Байдена выйти из президентской гонки
Британский миллиардер Ричард Брэнсон, владеющий активами в США, главным образом компанией туристических суборбитальных полетов Virgin Galactic, в пятницу... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T23:46
2024-07-12T23:46
в мире
сша
америка
джо байден
ричард брэнсон
дональд трамп
virgin galactic
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150967/35/1509673502_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e942febfc899625c87a9f42643655fb.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Британский миллиардер Ричард Брэнсон, владеющий активами в США, главным образом компанией туристических суборбитальных полетов Virgin Galactic, в пятницу призвал президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с предстоящих выборов. "Его желание продолжать в том же духе привело к опасному отвлечению от проблем, на которых действительно должна сосредоточиться эта президентская гонка. Еще не поздно принять правильное решение сейчас и уступить дорогу – ради Америки и свободного мира", - сказал Брэнсон в своем блоге на сайте группы Virgin. Бизнесмен, который называет себя гражданином мира, говорит, что он не может промолчать по этому поводу, так как события в США влияют на весь мир. Он рекомендовал Байдену задуматься о том, как его наследие будет смотреться в случае, если он останется в президентской гонке несмотря на критику и внутрипартийные призывы снять свою кандидатуру. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240712/smi-1959314176.html
https://ria.ru/20240712/bayden-1959214167.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150967/35/1509673502_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0d523e17ea27dfb97b141e25b78e96e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, джо байден, ричард брэнсон, дональд трамп, virgin galactic, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Джо Байден, Ричард Брэнсон, Дональд Трамп, Virgin Galactic, Выборы президента США — 2024
Миллиардер Ричард Брэнсон призвал Байдена выйти из президентской гонки

Британский миллиардер Ричард Брэнсон призвал Байдена сняться с выборов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРичард Брэнсон
Ричард Брэнсон - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Ричард Брэнсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Британский миллиардер Ричард Брэнсон, владеющий активами в США, главным образом компанией туристических суборбитальных полетов Virgin Galactic, в пятницу призвал президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с предстоящих выборов.
"Его желание продолжать в том же духе привело к опасному отвлечению от проблем, на которых действительно должна сосредоточиться эта президентская гонка. Еще не поздно принять правильное решение сейчас и уступить дорогу – ради Америки и свободного мира", - сказал Брэнсон в своем блоге на сайте группы Virgin.
Президент Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
СМИ узнали о заговоре демократов против Байдена
Вчера, 18:01
Бизнесмен, который называет себя гражданином мира, говорит, что он не может промолчать по этому поводу, так как события в США влияют на весь мир. Он рекомендовал Байдену задуматься о том, как его наследие будет смотреться в случае, если он останется в президентской гонке несмотря на критику и внутрипартийные призывы снять свою кандидатуру.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Выступление президента США Джо Байдена перед лидерами стран НАТО в рамках проходящего в Вашингтоне саммита альянса - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
"Весь мир обратил внимание". В Кремле прокомментировали оговорки Байдена
Вчера, 12:58
 
В миреСШААмерикаДжо БайденРичард БрэнсонДональд ТрампVirgin GalacticВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала