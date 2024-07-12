https://ria.ru/20240712/bayden-1959365118.html

Миллиардер Ричард Брэнсон призвал Байдена выйти из президентской гонки

Миллиардер Ричард Брэнсон призвал Байдена выйти из президентской гонки - РИА Новости, 12.07.2024

Миллиардер Ричард Брэнсон призвал Байдена выйти из президентской гонки

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, владеющий активами в США, главным образом компанией туристических суборбитальных полетов Virgin Galactic, в пятницу... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T23:46

2024-07-12T23:46

2024-07-12T23:46

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сша

америка

джо байден

ричард брэнсон

дональд трамп

virgin galactic

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Британский миллиардер Ричард Брэнсон, владеющий активами в США, главным образом компанией туристических суборбитальных полетов Virgin Galactic, в пятницу призвал президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с предстоящих выборов. "Его желание продолжать в том же духе привело к опасному отвлечению от проблем, на которых действительно должна сосредоточиться эта президентская гонка. Еще не поздно принять правильное решение сейчас и уступить дорогу – ради Америки и свободного мира", - сказал Брэнсон в своем блоге на сайте группы Virgin. Бизнесмен, который называет себя гражданином мира, говорит, что он не может промолчать по этому поводу, так как события в США влияют на весь мир. Он рекомендовал Байдену задуматься о том, как его наследие будет смотреться в случае, если он останется в президентской гонке несмотря на критику и внутрипартийные призывы снять свою кандидатуру. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240712/smi-1959314176.html

https://ria.ru/20240712/bayden-1959214167.html

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в мире, сша, америка, джо байден, ричард брэнсон, дональд трамп, virgin galactic, выборы президента сша — 2024