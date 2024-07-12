https://ria.ru/20240712/bayden-1959342242.html

Демократы в Палате представителей опасаются поражения Байдена на выборах

Демократы в Палате представителей опасаются поражения Байдена на выборах - РИА Новости, 12.07.2024

Демократы в Палате представителей опасаются поражения Байдена на выборах

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил в обнародованном в пятницу письме, что проинформировал накануне вечером... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T19:39

2024-07-12T19:39

2024-07-12T19:39

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил в обнародованном в пятницу письме, что проинформировал накануне вечером американского лидера Джо Байдена об обеспокоенности законодателей относительно его перспектив на переизбрание на высший государственный пост в стране. "От имени фракции Демократической партии Палаты представителей я направил запрос и был любезно принят президентом Джо Байденом. Эта встреча состоялась вчера вечером. В разговоре с президентом я прямо осветил широкий спектр мнений о дальнейших перспективах, которыми поделились члены нашей фракции за последнее время", - говорится в письме Джеффриса. Его встреча с Байденом стала результатом оживленных дискуссий между обеспокоенными конгрессменами, которые состоялись в последние несколько дней. В частности, все больше законодателей выражают опасения относительно того, сможет ли Байден добиться переизбрания на новый президентский срок. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.

https://ria.ru/20240712/smi-1959314176.html

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