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Демократы в Палате представителей опасаются поражения Байдена на выборах - РИА Новости, 12.07.2024
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19:39 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/bayden-1959342242.html
Демократы в Палате представителей опасаются поражения Байдена на выборах
Демократы в Палате представителей опасаются поражения Байдена на выборах - РИА Новости, 12.07.2024
Демократы в Палате представителей опасаются поражения Байдена на выборах
Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил в обнародованном в пятницу письме, что проинформировал накануне вечером... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T19:39
2024-07-12T19:39
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил в обнародованном в пятницу письме, что проинформировал накануне вечером американского лидера Джо Байдена об обеспокоенности законодателей относительно его перспектив на переизбрание на высший государственный пост в стране. "От имени фракции Демократической партии Палаты представителей я направил запрос и был любезно принят президентом Джо Байденом. Эта встреча состоялась вчера вечером. В разговоре с президентом я прямо осветил широкий спектр мнений о дальнейших перспективах, которыми поделились члены нашей фракции за последнее время", - говорится в письме Джеффриса. Его встреча с Байденом стала результатом оживленных дискуссий между обеспокоенными конгрессменами, которые состоялись в последние несколько дней. В частности, все больше законодателей выражают опасения относительно того, сможет ли Байден добиться переизбрания на новый президентский срок. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
https://ria.ru/20240712/smi-1959314176.html
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024, палата представителей сша
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, Палата представителей США
Демократы в Палате представителей опасаются поражения Байдена на выборах

В Палате представителей сообщили Байдену об опасениях по поводу его кандидатуры

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил в обнародованном в пятницу письме, что проинформировал накануне вечером американского лидера Джо Байдена об обеспокоенности законодателей относительно его перспектив на переизбрание на высший государственный пост в стране.
"От имени фракции Демократической партии Палаты представителей я направил запрос и был любезно принят президентом Джо Байденом. Эта встреча состоялась вчера вечером. В разговоре с президентом я прямо осветил широкий спектр мнений о дальнейших перспективах, которыми поделились члены нашей фракции за последнее время", - говорится в письме Джеффриса.
Президент Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
СМИ узнали о заговоре демократов против Байдена
Вчера, 18:01
Его встреча с Байденом стала результатом оживленных дискуссий между обеспокоенными конгрессменами, которые состоялись в последние несколько дней. В частности, все больше законодателей выражают опасения относительно того, сможет ли Байден добиться переизбрания на новый президентский срок.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
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Вчера, 16:02
 
В миреСШАДжо БайденВыборы президента США — 2024Палата представителей США
 
 
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