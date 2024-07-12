https://ria.ru/20240712/bayden-1959214167.html
"Весь мир обратил внимание". В Кремле прокомментировали оговорки Байдена
"Весь мир обратил внимание". В Кремле прокомментировали оговорки Байдена - РИА Новости, 12.07.2024
"Весь мир обратил внимание". В Кремле прокомментировали оговорки Байдена
В Кремле заметили, что весь мир обратил внимание на оговорки президента США Джо Байдена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:58
2024-07-12T12:58
2024-07-12T13:49
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Кремле заметили, что весь мир обратил внимание на оговорки президента США Джо Байдена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". "Мы обратили внимание на то, что весь мир обратил на это внимание. И комментариев здесь быть не может. Понятно, что это оговорки. Понятно, что они, наверное, получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в Соединенных Штатах. Но это не наше дело, это внутреннее дело США", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать оговорки президента США Джо Байдена на саммите НАТО.
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В мире, США, Россия, Джо Байден, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, НАТО
"Весь мир обратил внимание". В Кремле прокомментировали оговорки Байдена
Песков: в Кремле заметили, что весь мир обратил внимание на оговорки Байдена