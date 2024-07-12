https://ria.ru/20240712/bayden-1959214167.html

"Весь мир обратил внимание". В Кремле прокомментировали оговорки Байдена

"Весь мир обратил внимание". В Кремле прокомментировали оговорки Байдена - РИА Новости, 12.07.2024

"Весь мир обратил внимание". В Кремле прокомментировали оговорки Байдена

В Кремле заметили, что весь мир обратил внимание на оговорки президента США Джо Байдена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:58

2024-07-12T12:58

2024-07-12T13:49

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Кремле заметили, что весь мир обратил внимание на оговорки президента США Джо Байдена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". "Мы обратили внимание на то, что весь мир обратил на это внимание. И комментариев здесь быть не может. Понятно, что это оговорки. Понятно, что они, наверное, получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в Соединенных Штатах. Но это не наше дело, это внутреннее дело США", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать оговорки президента США Джо Байдена на саммите НАТО.

https://ria.ru/20240712/bayden-1959157701.html

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в мире, сша, россия, джо байден, дмитрий песков, владимир зеленский, нато