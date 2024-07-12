https://ria.ru/20240712/bayden-1959132252.html
СМИ: план окружения Байдена по его "спасению" внезапно ударил бумерангом
СМИ: план окружения Байдена по его "спасению" внезапно ударил бумерангом - РИА Новости, 12.07.2024
СМИ: план окружения Байдена по его "спасению" внезапно ударил бумерангом
Сотрудники Белого дома много лет реализовывали специальный план и прибегали ко многим уловкам, чтобы скрыть от мира подлинный уровень когнитивных способностей... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T06:42
2024-07-12T06:42
2024-07-12T06:42
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сотрудники Белого дома много лет реализовывали специальный план и прибегали ко многим уловкам, чтобы скрыть от мира подлинный уровень когнитивных способностей Джо Байдена, что в итоге лишь усилило негативный эффект в обществе от провала президента США на дебатах с Дональдом Трампом, рассказал Daily Mail источник из Белого дома."И поскольку помощники из ближайшего окружения (президента США Байдена — Прим. ред.) скрывали от общественности его недостатки, многие американцы были шокированы, когда внезапно в прямом эфире национального телевидения увидели его драматический провал", — сообщил изданию экс-сотрудник Белого дома.По его словам, чтобы разработать стратегию по сокрытию состояния Байдена, наняли специальных сотрудников, которые всевозможными способами пытались сгладить или предотвратить явные провалы президента: ограничивали к нему доступ репортеров, подбирали низкие лестницы для полета на самолете Air Force One, выдавали карточки с инструкциями для мероприятий с крупным шрифтом, оправдывали словесные оговорки, а также иногда физически обступали его со всех стороны, чтобы скрыть от камер скованную походку. Но все эти меры лишь усилили эффект для американцев от "бессвязного бормотания" президента на дебатах, и теперь эти советники должны быть обвинены в провале Байдена и растущих призывах к нему выйти из президентской гонки, отмечается в материале."Я всегда думал, что именно люди из его окружения станут причиной его краха", — поделился мнением источник Daily Mail.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240712/ssha-1959113818.html
https://ria.ru/20240712/tramp-1959127039.html
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сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , в мире, выборы президента сша — 2024
США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , В мире, Выборы президента США — 2024
СМИ: план окружения Байдена по его "спасению" внезапно ударил бумерангом
DM: в Белом доме много лет реализовывали план по сокрытию состояния Байдена
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Сотрудники Белого дома много лет реализовывали специальный план и прибегали ко многим уловкам, чтобы скрыть от мира подлинный уровень когнитивных способностей Джо Байдена, что в итоге лишь усилило негативный эффект в обществе от провала президента США на дебатах с Дональдом Трампом, рассказал Daily Mail
источник из Белого дома.
«
"И поскольку помощники из ближайшего окружения (президента США Байдена — Прим. ред.) скрывали от общественности его недостатки, многие американцы были шокированы, когда внезапно в прямом эфире национального телевидения увидели его драматический провал", — сообщил изданию экс-сотрудник Белого дома.
По его словам, чтобы разработать стратегию по сокрытию состояния Байдена, наняли специальных сотрудников, которые всевозможными способами пытались сгладить или предотвратить явные провалы президента: ограничивали к нему доступ репортеров, подбирали низкие лестницы для полета на самолете Air Force One, выдавали карточки с инструкциями для мероприятий с крупным шрифтом, оправдывали словесные оговорки, а также иногда физически обступали его со всех стороны, чтобы скрыть от камер скованную походку. Но все эти меры лишь усилили эффект для американцев от "бессвязного бормотания" президента на дебатах, и теперь эти советники должны быть обвинены в провале Байдена и растущих призывах к нему выйти из президентской гонки, отмечается в материале.
"Я всегда думал, что именно люди из его окружения станут причиной его краха", — поделился мнением источник Daily Mail.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте
. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.