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В США назвали слова Байдена о Путине и Трампе позором для страны
В США назвали слова Байдена о Путине и Трампе позором для страны - РИА Новости, 12.07.2024
В США назвали слова Байдена о Путине и Трампе позором для страны
Оговорки президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине и кандидате-республиканце Дональде Трампе опозорили Америку и еще сильнее навредят... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T05:55
2024-07-12T05:55
2024-07-12T11:04
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Оговорки президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине и кандидате-республиканце Дональде Трампе опозорили Америку и еще сильнее навредят избирательной кампании демократа, пишет редактор Telegraph Тони Дайвер.В среду Байден дважды допустил скандальные оговорки на саммите НАТО в Вашингтоне. Во время своего выступления он представил Владимира Зеленского в качестве "президента Путина", а на пресс-конференции назвал вице-президента Камалу Харрис Дональдом Трампом."Своими глупыми ошибками в именах ближайших союзников он чуть было не выставил Америку посмешищем на международной арене . <...> Сегодняшние события почти гарантируют, что еще больше демократов объявят о прекращении его поддержки", — отметил автор Telegraph.По словам журналиста, искренний интерес и восхищение Байденом в зале саммита НАТО резко сменилось на ужас после его оговорок. Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось срочно прикрывать провал Байдена перед журналистами, обратил внимание Дайвер.Как заметил редактор, на саммите НАТО Байден упустил крайне важный шанс показать себя сильным и серьезным политиком перед избирателями."Если в начале недели позиции господина Байдена выглядели шаткими, то сегодня кажется, что ему конец. Ближайшие дни будут для него мрачными", — заключил журналист.Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
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Слово "президенту Путину": оговорка Байдена на саммите НАТО
Байден на саммите НАТО оговорился, по ошибке передав слово "президенту Путину" вместо Зеленского
2024-07-12T05:55
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Президент США Джо Байден заявил, что его заместитель Камала Харрис достаточно квалифицирована, чтобы занять высшую государственную должность, при этом он оговорился и перепутал ее с предшественником Дональдом Трампом.
2024-07-12T05:55
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в мире, сша, америка, россия, джо байден, владимир путин, дональд трамп, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Выборы президента США — 2024
В США назвали слова Байдена о Путине и Трампе позором для страны
Telegraph: оговорки на саммите приведут к дальнейшему падению поддержки Байдена