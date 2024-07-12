https://ria.ru/20240712/bayden-1959124497.html
Байден вновь попытался оскорбить Путина
Байден вновь попытался оскорбить Путина - РИА Новости, 12.07.2024
Байден вновь попытался оскорбить Путина
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне вновь пытался оскорбить российского коллегу Владимира Путина. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T04:01
2024-07-12T04:01
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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне вновь пытался оскорбить российского коллегу Владимира Путина."Те, кто думал, что время НАТО прошло, были грубо пробуждены, когда Путин вторгся на Украину. Самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни. Потому что вновь безумный убийца пошел маршем", — сказал БайденГоворя о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти". Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден — "более опытный" и "прогнозируемый".
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в мире, сша, украина, европа, джо байден, владимир путин, нато
В мире, США, Украина, Европа, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО
Байден вновь попытался оскорбить Путина
Байден попытался оскорбить Путина на пресс-конференции по итогам саммита НАТО