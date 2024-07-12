Байден рассказал, когда пройдет медобследование
Байден пообещал, что пройдет медобследование, если такую меру предпишут врачи
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что состояние его здоровья не требует дополнительных проверок, но он готов к ним, если врачи потребуют.
"Я прошел три значительных обследования у неврологов. И они сказали, что я в хорошей форме... Если мой невролог скажет мне, что мне нужно еще одно обследование… Если он скажет, что мне надо пройти дополнительное обследование, я это сделаю. Я не стану возражать", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
По его словам, во время ежегодных обследований он довольно серьезно общается с неврологом в том числе. Врачи, как заявил Байден, не сомневаются в его состоянии здоровья.
Провальные дебаты Байдена с Дональдом Трампом в ночь на 28 июня привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого Дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался.
После дебатов политики, члены конгресса, спонсоры и журналисты говорят о том, что демократам следует отказаться от кандидатуры Байдена и заменить его другим претендентом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Сам Байден подчеркивал, что намерен выиграть выборы, а от участия в борьбе откажется, только если этого потребует Господь Всемогущий. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
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