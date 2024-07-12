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Байден заявил, что считает себя в силах одержать победу над Трампом - РИА Новости, 12.07.2024
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02:41 12.07.2024 (обновлено: 02:49 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/bayden-1959119900.html
Байден заявил, что считает себя в силах одержать победу над Трампом
Байден заявил, что считает себя в силах одержать победу над Трампом - РИА Новости, 12.07.2024
Байден заявил, что считает себя в силах одержать победу над Трампом
Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему считает себя в силах одержать победу над Дональдом Трампом на предстоящих осенью выборах, несмотря на всю... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T02:41
2024-07-12T02:49
в мире
выборы президента сша — 2024
сша
джо байден
дональд трамп
нато
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему считает себя в силах одержать победу над Дональдом Трампом на предстоящих осенью выборах, несмотря на всю критику в свой адрес."Я намерен продолжать участие, мне предстоит много работы... Я одолел его (Трампа) один раз – и я намерен сделать это снова", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в американской столице.Таким образом хозяин Белого дома ответил на вопрос о том, считает ли он по-прежнему себя в силах одержать победу над своим предшественником Трампом, учитывая все обрушившуюся на него критику из-за возраста и состояния здоровья президента.
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в мире, выборы президента сша — 2024, сша, джо байден, дональд трамп, нато
В мире, Выборы президента США — 2024, США, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО
Байден заявил, что считает себя в силах одержать победу над Трампом

Байден по-прежнему считает себя в силах одержать победу над Трампом на выборах

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему считает себя в силах одержать победу над Дональдом Трампом на предстоящих осенью выборах, несмотря на всю критику в свой адрес.
"Я намерен продолжать участие, мне предстоит много работы... Я одолел его (Трампа) один раз – и я намерен сделать это снова", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в американской столице.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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Таким образом хозяин Белого дома ответил на вопрос о том, считает ли он по-прежнему себя в силах одержать победу над своим предшественником Трампом, учитывая все обрушившуюся на него критику из-за возраста и состояния здоровья президента.
 
В миреВыборы президента США — 2024СШАДжо БайденДональд ТрампНАТО
 
 
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