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Байден заявил, что считает себя в силах одержать победу над Трампом
Байден заявил, что считает себя в силах одержать победу над Трампом - РИА Новости, 12.07.2024
Байден заявил, что считает себя в силах одержать победу над Трампом
Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему считает себя в силах одержать победу над Дональдом Трампом на предстоящих осенью выборах, несмотря на всю... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T02:41
2024-07-12T02:41
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему считает себя в силах одержать победу над Дональдом Трампом на предстоящих осенью выборах, несмотря на всю критику в свой адрес."Я намерен продолжать участие, мне предстоит много работы... Я одолел его (Трампа) один раз – и я намерен сделать это снова", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в американской столице.Таким образом хозяин Белого дома ответил на вопрос о том, считает ли он по-прежнему себя в силах одержать победу над своим предшественником Трампом, учитывая все обрушившуюся на него критику из-за возраста и состояния здоровья президента.
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в мире, выборы президента сша — 2024, сша, джо байден, дональд трамп, нато
В мире, Выборы президента США — 2024, США, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО
Байден заявил, что считает себя в силах одержать победу над Трампом
Байден по-прежнему считает себя в силах одержать победу над Трампом на выборах