https://ria.ru/20240712/bayden-1959119900.html

Байден заявил, что считает себя в силах одержать победу над Трампом

Байден заявил, что считает себя в силах одержать победу над Трампом - РИА Новости, 12.07.2024

Байден заявил, что считает себя в силах одержать победу над Трампом

Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему считает себя в силах одержать победу над Дональдом Трампом на предстоящих осенью выборах, несмотря на всю... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T02:41

2024-07-12T02:41

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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему считает себя в силах одержать победу над Дональдом Трампом на предстоящих осенью выборах, несмотря на всю критику в свой адрес."Я намерен продолжать участие, мне предстоит много работы... Я одолел его (Трампа) один раз – и я намерен сделать это снова", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в американской столице.Таким образом хозяин Белого дома ответил на вопрос о том, считает ли он по-прежнему себя в силах одержать победу над своим предшественником Трампом, учитывая все обрушившуюся на него критику из-за возраста и состояния здоровья президента.

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в мире, выборы президента сша — 2024, сша, джо байден, дональд трамп, нато