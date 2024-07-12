https://ria.ru/20240712/bayden-1959112273.html
Байден на саммите НАТО передал слово мужественному лидеру Украины Путину
Байден на саммите НАТО передал слово мужественному лидеру Украины Путину - РИА Новости, 12.07.2024
Байден на саммите НАТО передал слово мужественному лидеру Украины Путину
Президент США Джо Байден в среду вновь допустил оговорку на публике, на сей раз ошибочно передав слово российскому лидеру Владимиру Путину вместо Владимира... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T00:52
2024-07-12T00:52
2024-07-12T12:20
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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду вновь допустил оговорку на публике, на сей раз ошибочно передав слово российскому лидеру Владимиру Путину вместо Владимира Зеленского.Курьезный инцидент произошел во время выступления Байдена перед лидерами стран НАТО в рамках проходящего в Вашингтоне саммита альянса."А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин", — сказал Байден под слабые аплодисменты шокированной публики.Впоследствии хозяин Белого дома осознал, что оговорился, и решительно добавил: "Президент Путин. Я намерен победить президента Путина".Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональном Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
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Слово "президенту Путину": оговорка Байдена на саммите НАТО
Байден на саммите НАТО оговорился, по ошибке передав слово "президенту Путину" вместо Зеленского
2024-07-12T00:52
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PT0M18S
РИА Новости
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в мире, нато, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, сша, россия
В мире, НАТО, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин, США, Россия
Байден на саммите НАТО передал слово мужественному лидеру Украины Путину
Байден оговорился на саммите НАТО, предложив выступить Путину вместо Зеленского
ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду вновь допустил оговорку на публике, на сей раз ошибочно передав слово российскому лидеру Владимиру Путину вместо Владимира Зеленского.
Курьезный инцидент произошел во время выступления Байдена перед лидерами стран НАТО
в рамках проходящего в Вашингтоне саммита альянса.
"А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины
, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин", — сказал Байден под слабые аплодисменты шокированной публики.
Впоследствии хозяин Белого дома осознал, что оговорился, и решительно добавил: "Президент Путин. Я намерен победить президента Путина".
Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональном Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.