https://ria.ru/20240712/bayden-1959112273.html

Байден на саммите НАТО передал слово мужественному лидеру Украины Путину

Байден на саммите НАТО передал слово мужественному лидеру Украины Путину - РИА Новости, 12.07.2024

Байден на саммите НАТО передал слово мужественному лидеру Украины Путину

Президент США Джо Байден в среду вновь допустил оговорку на публике, на сей раз ошибочно передав слово российскому лидеру Владимиру Путину вместо Владимира... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T00:52

2024-07-12T00:52

2024-07-12T12:20

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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду вновь допустил оговорку на публике, на сей раз ошибочно передав слово российскому лидеру Владимиру Путину вместо Владимира Зеленского.Курьезный инцидент произошел во время выступления Байдена перед лидерами стран НАТО в рамках проходящего в Вашингтоне саммита альянса."А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин", — сказал Байден под слабые аплодисменты шокированной публики.Впоследствии хозяин Белого дома осознал, что оговорился, и решительно добавил: "Президент Путин. Я намерен победить президента Путина".Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональном Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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Слово "президенту Путину": оговорка Байдена на саммите НАТО Байден на саммите НАТО оговорился, по ошибке передав слово "президенту Путину" вместо Зеленского 2024-07-12T00:52 true PT0M18S

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в мире, нато, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, сша, россия