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Байден на саммите НАТО передал слово мужественному лидеру Украины Путину - РИА Новости, 12.07.2024
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00:52 12.07.2024 (обновлено: 12:20 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/bayden-1959112273.html
Байден на саммите НАТО передал слово мужественному лидеру Украины Путину
Байден на саммите НАТО передал слово мужественному лидеру Украины Путину - РИА Новости, 12.07.2024
Байден на саммите НАТО передал слово мужественному лидеру Украины Путину
Президент США Джо Байден в среду вновь допустил оговорку на публике, на сей раз ошибочно передав слово российскому лидеру Владимиру Путину вместо Владимира... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T00:52
2024-07-12T12:20
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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду вновь допустил оговорку на публике, на сей раз ошибочно передав слово российскому лидеру Владимиру Путину вместо Владимира Зеленского.Курьезный инцидент произошел во время выступления Байдена перед лидерами стран НАТО в рамках проходящего в Вашингтоне саммита альянса."А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин", — сказал Байден под слабые аплодисменты шокированной публики.Впоследствии хозяин Белого дома осознал, что оговорился, и решительно добавил: "Президент Путин. Я намерен победить президента Путина".Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональном Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
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Слово "президенту Путину": оговорка Байдена на саммите НАТО
Байден на саммите НАТО оговорился, по ошибке передав слово "президенту Путину" вместо Зеленского
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в мире, нато, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, сша, россия
В мире, НАТО, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин, США, Россия
Байден на саммите НАТО передал слово мужественному лидеру Украины Путину

Байден оговорился на саммите НАТО, предложив выступить Путину вместо Зеленского

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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду вновь допустил оговорку на публике, на сей раз ошибочно передав слово российскому лидеру Владимиру Путину вместо Владимира Зеленского.
Курьезный инцидент произошел во время выступления Байдена перед лидерами стран НАТО в рамках проходящего в Вашингтоне саммита альянса.
"А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин", — сказал Байден под слабые аплодисменты шокированной публики.
Впоследствии хозяин Белого дома осознал, что оговорился, и решительно добавил: "Президент Путин. Я намерен победить президента Путина".
Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональном Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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