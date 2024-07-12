https://ria.ru/20240712/bayden-1959110289.html

Советники Байдена хотят убедить его не участвовать в выборах, пишет NYT

Советники Байдена хотят убедить его не участвовать в выборах, пишет NYT - РИА Новости, 12.07.2024

Советники Байдена хотят убедить его не участвовать в выборах, пишет NYT

Ряд советников из близкого окружения президента США Джо Байдена хотят убедить его отказаться от участия в предвыборной гонке, пишет газета New York Times со... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T00:24

2024-07-12T00:24

2024-07-12T02:35

в мире

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джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ряд советников из близкого окружения президента США Джо Байдена хотят убедить его отказаться от участия в предвыборной гонке, пишет газета New York Times со ссылкой на информированные источники. Как сообщает издание, по крайней мере двое советников выражают мнение, что "Байдену не следует баллотироваться на второй срок". По их словам, они должны доказать президенту, что он не сможет выиграть выборы у Дональда Трампа. Как отмечается, пока нет признаков, что подобные обсуждения стали известны самому Байдену. Белый дом отрицает эту информацию. "Однозначно, это неправда. Команда президента Байдена твердо стоит на его стороне", - заявил газете пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс. Провальные дебаты Байдена с Трампом в ночь на 28 июня привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался. После дебатов политики, члены конгресса, спонсоры и журналисты говорят о том, что демократам следует отказаться от кандидатуры Байдена и заменить его другим претендентом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Сам Байден подчеркивал, что намерен выиграть выборы, а от участия в борьбе откажется, только если этого потребует Господь Всемогущий. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024