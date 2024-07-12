https://ria.ru/20240712/bastrykin--1959335777.html
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по крушению Superjet
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по крушению Superjet - РИА Новости, 12.07.2024
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по крушению Superjet
Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о крушении самолета в Коломне в Подмосковье,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:56
2024-07-12T18:56
2024-07-12T19:07
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
крушение sukhoi superjet под коломной
коломна
александр бастрыкин
россия
газпром
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о крушении самолета в Коломне в Подмосковье, сообщает СК РФ в Telegram-канале."Сегодня лайнер "Сухой Суперджет-100", вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт Внуково, однако потерпел крушение в районе деревни Апраксино городского округа Коломна... Председатель СК России Бастрыкин Александр Иванович поручил исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Козлову Виктору Петровичу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".
https://ria.ru/20240712/samolet-1959320951.html
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), крушение sukhoi superjet под коломной, коломна, александр бастрыкин, россия, газпром, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Коломна, Александр Бастрыкин, Россия, Газпром, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по крушению Superjet
СК: Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по крушению Superjet