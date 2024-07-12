https://ria.ru/20240712/bastrykin--1959335777.html

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по крушению Superjet

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по крушению Superjet - РИА Новости, 12.07.2024

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по крушению Superjet

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о крушении самолета в Коломне в Подмосковье,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T18:56

2024-07-12T18:56

2024-07-12T19:07

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

крушение sukhoi superjet под коломной

коломна

александр бастрыкин

россия

газпром

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о крушении самолета в Коломне в Подмосковье, сообщает СК РФ в Telegram-канале."Сегодня лайнер "Сухой Суперджет-100", вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт Внуково, однако потерпел крушение в районе деревни Апраксино городского округа Коломна... Председатель СК России Бастрыкин Александр Иванович поручил исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Козлову Виктору Петровичу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".

https://ria.ru/20240712/samolet-1959320951.html

московская область (подмосковье)

коломна

россия

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